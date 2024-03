El técnico del Benfica repudió las amenazas hacia Di María y su familia: "Una catástrofe que muestra lo loco que está el mundo"

Las amenazas que recibió Ángel Di María en Rosario el pasado lunes hicieron ruido también en Portugal, donde su entrenador del Benfica, Roger Schmidt, clasificó de "catástrofe" las intimidaciones sufridas tanto por el futbolista como por su familia.

"Lo que le ha pasado a él y a su familia muestra lo loco que está el mundo. Es un desastre, una catástrofe, cuando ocurre algo así, afecta al jugador y a cualquier ser humano", sostuvo el técnico en una conferencia de prensa previa al partido de liga que jugarán los oriundos de Lisboa ante el Chaves.

Además, el entrenador alemán agregó: "Di María es lo suficientemente profesional y experimentado como para afrontar también este tipo de situaciones, pero es difícil e inusual. Está intentando llevar una vida normal, pero, por supuesto, cuando ocurre algo así, hay pensamientos que se te quedan en la cabeza, pero intentaremos apoyarlo".

Cabe recordar que el pasado lunes por la madrugada, un vehículo lanzó un terrible mensaje a la casa donde se hospedan los padres de Di María en Rosario, donde expresaba: "Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos".

Sin embargo, las autoridades argentinas anunciaron este mismo miércoles la detención de los presuntos implicados luego de ser interceptadas en medio de un intento de fuga a sus respecticos domicilios.

Fuente: 442