Rosario: el femicida de Dayana Capacio pedirá salir de la cárcel para ir a visitar a su madre

Hugo Capacio forma parte de la Asociación de Familiares Atravesados por Femicidios; en la cuenta de Facebook de la organización se realizó un posteo para repudiar el reclamo de Tesone: "Basta de beneficios a Maximiliano Tesone".

En tanto, Hugo publicó un fuerte descargo a través de su perfil de Facebook: "Este es el femicida Maximiliano Ezequiel Tesone, domiciliado en Pasaje Patria 2060, de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, femicida de Dayana Soledad Capacio, quien está pidiendo beneficios antes de que se le cumpla la mitad de la condena, el día 8 de este mes tendremos una audiencia ya que él pide poder ir a visitar a su madre quien también fue cómplice en otros hechos de manipulación y mentiras a otras chicas, para que su hijo desde la cárcel pueda hacerle la vida imposible, yo me pregunto él quiere ir a ver a la mamá y si él tiene ese derecho por qué yo no tengo el derecho que mi hija pueda venir a verme cuando estoy enfermo, por qué no puede venir a pasar un cumpleaños o una fiesta conmigo. Me olvidé que ella está en un cementerio y del cajón no puede salir, y tampoco lo podría hacer, ya que este perverso la degolló, le clavo 10 puñaladas y si faltaba poco la prendió fuego, es aquí donde me pregunto y le pregunto a la señora justicia injusta y para nada reparadora, donde están los derechos de mi hija, muerta en mano de Tesone y los míos como papá y los de la madre de Day como mamá??????".



Cómo fue el feroz asesinato de Dayana Capacio

El 8 de mayo de 2012 Dayana, que entonces tenía 17 años, fue secuestrada por su exnovio, Maximiliano Tesone, quien la llevó a un descampado, la degolló y luego prendió fuego el cuerpo de la víctima para encubrir el femicidio. Luego, Tesone intentó disimular su responsabilidad en el hecho y "colaboró" con la familia y los amigos que buscaban a Dayana.

Una vez que fue condenado siguió molestando a la familia desde la cárcel. Mientras estuvo alojado en la cárcel de Coronda, Tesone fue denunciado siete veces; Hugo Capacio ayudó al menos a dos mujeres que eran asediadas desde el penal por Tesone utilizando su perfil de Facebook y otro falso, un canal de Youtube y desde la radio del penal que él mismo conducía dando “consejos de vida”.

