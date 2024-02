Preocupante: crece la cantidad de empresas que prevén despidos en el semestre

Impedidas de trasladar a los precios el aumento de los costos, las empresas se verán forzadas a ajustar sus planteles de personal para mejorar su competitividad. Algunas encuestas de enero realizadas entre pequeñas y medianas empresas revelan un principio de deterioro de sus indicadores de empleo.

Según una encuesta de IAE Business School entre 268 firmas a nivel nacional, el 11% de las pymes empresas prevé reducir plantillas en los próximos seis meses mientras que el 29% dice que “quizás” lo hagan.

Por otro lado, la proporción de empresas que dice que no piensa reducir personal fue del 60%. En el primer semestre del 2022 la proporción de empresas que decía que no pensaba achicar sus planteles era el 76%. En el primer semestre del año pasado era el 71%.

Respecto de los que prevén despidos, en el primer tramo del 2022, era solo el 6%, al igual que en el mismo período del 2023. Es decir, que en un año casi se duplicó la cantidad de pymes que prevén achicar su personal en los siguientes seis meses.

El comportamiento tiene una explicación, y es que las empresas están chocando contra una demanda en baja a la cual no le puede trasladar los aumentos de los costos a los precios. Para poder compensar tienen que mejorar la competitividad. Si no bajan otros costos, como pueden ser los impuestos, la corrección es sobre la plantilla de empleados.

Marina dal Poggetto, directora de Eco Go señala que “después de lo aumentazos tras el shock cambiario de diciembre se desplomaron las ventas y frente a eso hay como una wait and see de las empresas” . “Los costos empiezan a pegar”, explicó.

Dal Poggetto sostiene que la recesión que se está generando “va a tener un fuerte salto” de la desocupación. “En el caso de las empresas, luego de la pandemia, nadie miraba la curva de demanda porque lo que faltaba era oferta”, detalló la economista quien remarcó que “con una oferta limitada las empresa vendía todo lo que tenía al precio que quería, pero eso se acabó”,

“Hay un momento en que tus costos fijos te empiezan a hacer ruido”, explicó Dal Poggetto..

Así la directora de Eco Go anticipó que la corrección, cuando las empresas no pueden subir precios es un incremento de la productividad. “A corto plazo un aumento de la productividad se resuelve con un aumento del desempleo”, anticipó.

La mirada de los empresarios

El profesor Guillermo Fraile, director académico de los programas de Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa del IAE señaló que “el sector pyme es consciente de que las dificultades a afrontar serán, en los próximos meses, similares a las del semestre pasado, pero tiene una expectativa de mejora en el entorno”

“Desde inicios de 2022, cuando se comenzó a hacer el sondeo, más del 60% de las pymes encuestadas dicen que les está yendo mejor que en el semestre anterior, pero ese porcentaje viene bajando en cada relevamiento”, indicó Fraile quien dijo que “el agravamiento de la situación macroeconómica golpea claramente en la gestión de estas empresas”.

“En este contexto, los empresarios pymes deberían redefinir la gestión de sus empresas, captar talentos y realizar las inversiones necesarias para reconvertirse en un mercado que podría tornarse más competitivo. Sin embargo, la captación de talento es uno de los principales cuellos de botella que traba el crecimiento de las pymes”, advierte Fraile.

“La dificultad para incorporar personal y mejorar así la productividad se mantiene en niveles muy altos. La reducida oferta de talentos adecuados puede aumentar los costos cuando empiece la reactivación. Se requiere una solución estructural y de largo plazo”, agregó.

El economista reconoce que “las mejoras esperadas en los resultados aún no se traducirán en más contrataciones de personal”. “El nivel de expectativas de contratación de personal sigue estable en más de la mitad de las empresas. Simultáneamente, la mayoría no está pensando en reducir su plantilla”, explicó.

A pesar de todo mejoran las expectativas

El informe del IAE señala que a pesar del contexto recesivo, para el 59% de las pymes, la situación del país en el primer semestre no empeorará.

“En particular, 31% de los empresarios consultados prevé que la coyuntura mejorará. Estos porcentajes reflejan un mayor optimismo en el empresariado pyme en comparación con los obtenidos en un sondeo similar realizado en junio, cuando solo 38% de los consultados esperaban un escenario igual o mejor”, dice el estudio.

