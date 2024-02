Revelan un costado oscuro de la novia cordobesa de Cristian Castro

En una reciente intervención en el programa "A la tarde", Cristian Castro, el reconocido cantante mexicano, habló con entusiasmo sobre su actual relación con la cordobesa Mariela Sánchez, desmintiendo especulaciones y revelando emocionantes planes futuros.

Diego Estéves, panelista del programa, había sugerido que Mariela estaba interesada en venderle una casa en Córdoba, aprovechando su inmobiliaria en Villa Carlos Paz. Ante estas insinuaciones, Cristian Castro salió en defensa de su novia, enfatizando: "Mariela es una chica de mucho trabajo, solo me está ofreciendo lo que está a su alcance para ayudarme".

Además, aclaró que no tiene intenciones de comprar propiedades, sino que ambos están centrados en planificar cuidadosamente sus finanzas.



En un giro inesperado, Cristian reveló sus planes de emprender junto a Mariela, considerando la posibilidad de abrir un teatro en Córdoba. "Realmente estamos planificando todo para ahorrar y no para gastar. Justamente es una chica que me va a ayudar a planificar mis finanzas", expresó el cantante, subrayando la conexión y entendimiento que comparten.

Durante la entrevista, Castro compartió sus deseos de compromiso y matrimonio con Mariela. Aunque no especificó fechas, aseguró: "Claro que me quiero casar y claro que me quiero comprometer con Mariela muy pronto". Los planes de la pareja incluyen viajar a México y Estados Unidos en los próximos días, donde Cristian planea formalizar su compromiso.



El cantante también destacó la importancia de su madre, Verónica Castro, en su vida y afirmó que el compromiso se llevará a cabo estando ella presente. Sobre las similitudes entre Mariela y su madre, Cristian expresó: "La veo como mi madre, como una persona que luchó mucho por su hijo".



La mudanza de Cristian a Argentina, según sus palabras, estuvo guiada por un profundo sentimiento en su alma, encontrando en Mariela la compañía y apoyo que buscaba. La pareja, visiblemente enamorada, enfrenta el futuro con proyectos compartidos y la promesa de un compromiso duradero.

Fuente: Pronto