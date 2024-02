Gerardo Martino, sobre la condición física de Lionel Messi: “Está totalmente recuperado”

Lionel Messi ya tiene 36 años y una cantidad de partidos en el lomo más que importante. En esta etapa de su carrera ya quedó demostrado que jugará menos minutos que en el pasado. Históricamente, la Pulga nunca quería salir y, de hecho, ese fue motivo de conflicto en algunas situaciones cuando los entrenadores buscaron cuidarlo.

Pero este nuevo Messi entendió que no está para jugar todos los minutos, tanto en Inter Miami como en la Selección Argentina. En la gira por Asía, Leo sintió una leve molestia en su pierna derecha y en ningún partido jugó los 90 minutos. Tras el amistoso entre Inter Miami y Newell´s, el Tata Martino fue consultado por el físico del astro.

“Yo lo veo plenamente recuperado. Lo llevamos de a poco. En Tokio hizo 30 minutos, esta noche hizo casi 60. La idea es que llegue bien, preparado, para el día 21. Por lo visto hoy en campo y la manera que aceleraba, se asoció y llegó al área. Creo que va a llegar bien al comienzo de la liga”, dijo el Tata Martino sobre el físico de Lionel Messi en conferencia de prensa.

La decisión de Inter de Miami de girar por gran parte de Asia -un continente gigante y diverso- fue mucho para el físico de los jugadores en general y de Lionel Messi en Particular. Horas de vuelo, cambios de clima y de horario no fueron la mejor opción para cuidar al mejor del mundo. El astro jugó contra Al-Hilal, luego un puñado de minutos ante Al-Nassr, no estuvo contra Hong Kong y apenas disputó media hora contra Vissel Kobe. Cabe recordar que el no jugar contra Hong Kong trajo el enojo de todo el país.

Fuente: Bolavip