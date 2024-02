Carlos Ruckauf: "Néstor Kirchner pensaba como Javier Milei sobre el déficit cero"

Carlos Ruckauf abogó por seguir la regla de Néstor Kirchner de no gastar más de lo que entra para evitar la inflación, y destacó la importancia de lograr el déficit cero. A su vez, sostuvo que Macri no formará un co-gobierno con Javier Milei pero sí serán socios en una estructura parlamentaria. “Me parece que entre Cristina y Milei no queda ningún espacio”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Ruckauf es un histórico dirigente peronista. Se desempeñó como ministro de Trabajo del gobierno de María Estela Martínez de Perón, fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ministro y vicepresidente de Carlos Saúl Menem y canciller de Duhalde. Hoy es un destacado analista político nacional e internacional.

Alejandro Gomel: Usted conoce bien el tema, le tocó padecer la época de las cuasimonedas que ahora amagan con volver. ¿Qué opinión tiene al respecto?

Creo que, en primer lugar, habría que recordarle a todos los dirigentes kirchneristas, incluido el gobernador de La Rioja, esto que dijo Néstor Kirchner cuando asumió: la sabia regla de no gastar más de lo que entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. El equilibrio de las cuentas de la Nación y las provincias es fundamental, y no se puede recurrir a la emisión monetaria sin control porque eso produce inflación y afecta a los que menos tienen. Esto es lo que está en discusión en la Argentina.

El déficit cero que está planteando el Presidente es primordial si uno quiere acabar con la inflación, que es hija de la hiperemisión monetaria del kirchnerismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobernador de La Rioja? En lugar de bajar el gasto, de dejar de tener empresas que inventó y que no sirven, de gastar en cuestiones superfluas, decide emitir una cuasimoneda y se le va a pagar con esto a los empleados del Estado provincial, que deben saber que le van a dar un billete de 100 Bocades y, al poco tiempo, en los negocios se lo van a cotizar al 60% o al 50%. Es decir, va a perder la mitad de su sueldo por el delirio del gobernador.

AG: Hay un consenso en cuanto a bajar la emisión. Ahora, cortar los recursos a las provincias de forma abrupta, ¿no les genera un estrangulamiento?

Las provincias no están perdiendo nada de lo que les corresponde como coparticipación federal de impuestos. Lo que no están recibiendo son los fondos llamados "voluntarios" del gobierno nacional, conocidos como aportes del Tesoro Nacional o ATN.

AG: Y es mucho...

Está bien, pero si usted quiere bajar el déficit fiscal, tiene que lograr que no se gaste más de lo que entra, otra vez como decía Néstor Kirchner. Y acá se viene gastando, especialmente en el gobierno irresponsable Alberto Fernández, de una forma monstruosa.

El 2023 es en toda la historia argentina el año que más perdió el ingreso de los jubilados respecto a la inflación. Nunca, ni aún en la hiperinflación de Alfonsín, se perdió el 27% del ingreso. Y es la fórmula de Alberto Fernández y compañía. Creo que la hizo con Martín Guzmán, la que hizo perder eso y todavía no se pudo modificar porque se cayó la Ley Bases. ¿Y por qué se cayó la Ley Bases? ¿Se cayó para defender a los humildes? No, se cayó para defender a los curros, se cayó en el momento en que se iba a discutir los fideicomisos, que son 18 mil millones de dólares por año. Y si alguien tiene duda de que hay cosas raras, que le pregunten a Grabois.

AG: ¿Faltó expertiz o muñeca política, si se quiere, para manejar los tiempos en el Congreso para que no se caiga la ley? ¿Hubo un poco de mala praxis del oficialismo?

No. Que el oficialismo fue sorprendido, no hay duda. Pero cuando usted llega a un gobierno en tanta minoría parlamentaria, la situación de fragilidad es muy grande. Ayer Mayans empezó el camino al juicio político al Presidente de la República. No creo que muchos acompañen esa locura pero, ¿por qué tira Mayans que el Presidente está en estado de insania, que es uno de los motivos de remoción por juicio político del Presidente de la República? Porque el Presidente ni siquiera tiene un tercio de la Cámara de Diputados, aunque hiciera un acuerdo con el PRO. El Presidente necesitaría 87 diputados que "pongan la cola" y tengan "mano de yeso" para votar, trabando cualquier intento de esas características, como también en otra cosa que podría arruinar todo, que es que los legisladores saquen una ley que incremente el gasto público, por ejemplo un nuevo fideicomiso, y vetado que sea por el Presidente de la República, insistan por dos tercios y lo conviertan en ley.

La situación parlamentaria de Milei era grave, lo sabíamos todos antes de asumir. Malamud lo dijo en todos los idiomas, en todos los canales, yo lo escuché y obviamente compartí en los medios en que a mí me tocó que me preguntaran por el análisis de Malamud. Un presidente que llega con menos de un tercio en las cámaras está muy sujeto a la presión de sus adversarios. Pero yo creo que acá lo que hay que tener en cuenta por parte de los gobernadores, que tienen que llegar a un acuerdo político con el Presidente en un pacto fiscal, es que cualquier derrumbe de la economía primero afecta a los argentinos, pero también afecta a todos los que están en sus propias provincias.

AG: ¿Ve una intención de parte del peronismo de avanzar hacia un juicio político e interrumpir el mandato de Milei?

No, pero sí creo que Mayans, que responde a un personaje como Insfrán, está tirando este tema con la idea de armar un poco más de circo y afectar un poco más la realidad con una inmensa irresponsabilidad. Ese grupo de legisladores, diputados y senadores hizo algo tan temerario como iniciar el juicio político a una Corte Suprema de juristas intachables, porque realmente que una estructura liderada por el último candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, Leopoldo Moreau, acuse a dos peronistas históricos como quien fue intendente de la ciudad de Santa Fe, constituyente y ministro de Kirchner (Horacio Rosatti) y a Maqueda, que es un peronista de toda la vida, demuestra la catadura de alguna de la gente que transita por esos lugares.

Ahora, que el peronismo vaya a acompañar, yo creo que no, ni siquiera el kirchnerismo, porque creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene claro que en esta disputa entre el liderazgo de Milei y el de ella, que son los liderazgos que quedan en pie en la Argentina, la disputa es una disputa en el tiempo y no una disputa instantánea.

AG: No lo nombró a Macri...

Macri va a ser, seguramente, el socio de Milei en una estructura parlamentaria y no creo que de co-gobierno. Pero sí de alguna incorporación de funcionarios.

Cristina sigue manteniendo, en el espacio político en el que ella lidera, una absoluta hegemonía. No hay nadie en ese espacio que pueda atreverse a hacer frente al liderazgo de Cristina Kirchner.

Y Milei es claramente el líder del otro espacio y, además, todos los que llegaron a algún cargo de legislador, diputado o de cualquier tipo, llegaron por Milei, no llegaron por otro motivo. Entonces, Milei está recostado en su actitud de fighter, de peleador, frente a los que yo creo que están cometiendo el error de entrar en la pelea en lugar de buscar una salida racional para la Nación, las provincias y en consecuencia para los argentinos, bajar la inflación y se disputarán políticamente como corresponda. Me parece que no es momento para seguir tirando de la cuerda cuando uno ve que, no es que estamos al borde del abismo, con Alberto Fernández y compañía nos caímos al fondo del abismo y estamos al lado de una ciénaga que nos quiere tragar.

Entonces, me parece que este es el momento de empezar a ayudar a tratar de subir otra vez para salir del precipicio. Y esto es solamente posible con eso que dice cualquier economista racional, que hay que llegar al déficit cero, por eso empecé leyéndole lo que decía Néstor Kirchner cuando asumió. Él lo cumplió durante sus primeros tres años de gobierno, luego en el cuarto no porque ya buscaba una elección, y luego de Kirchner los que lo sucedieron cayeron en la tentación de poder fabricar moneda sin límite como si eso fuera posible y el resultado es el que tenemos, esta hiperinflación y esta hiperrecesión que le dejaron al actual gobierno y que está haciendo sufrir a mucha gente. A mí me gustaría terminar diciendo que es importante que realmente Sandra Pettovello tenga billetera abierta.

AG: Se está empezando a normalizar, pero a los comedores no llegaba nada...

Vi que Caputo ahora dio otra ayuda para los jubilados. Yo creo que tiene que ir más arriba en la escala porque hay mucha gente que se jubiló pagando toda su vida, empleado de seguro, de bancos, gente que tenía buenos ingresos pero que con esos ingresos solventó el sistema previsional y que ahora no están recibiendo la jubilación que corresponde. Ven que se sube la mínima, que no está mal, pero se le acerca a los ingresos de los que pagaron toda la vida, como cuando se sabe que en la mínima hay un montón que entró por moratoria, es decir, no pagó durante su época.

El futuro político del PJ

AG: ¿Cómo ve al peronismo? ¿Hay posibilidades de un peronismo más cercano al cordobesismo, al gobernador Llaryora? ¿Se puede armar algo por ese lado?

Cuando empezó este proceso yo pensaba que Schiaretti, que es un tipo prestigioso, podría tener la posibilidad de esto. No lo veo aparentemente con ganas. Llaryora no tiene la estatura de Schiaretti ni de José Manuel de la Sota. De hecho, quedó muy claro como el responsable de la caída de la ley, porque además él puede decir lo que quiera, pero los diputados cuentan (a los analistas como yo, que fuimos políticos en otra época y que llegamos a hablar con casi todos los bloques), y sabemos cómo fueron los acontecimientos que terminaron con la caída de la Ley Bases. Entonces, a mí me parece que un hombre como Schiaretti y algunos otros gobernadores podrían tener un espacio.

Hoy por hoy, me parece que entre Cristina y Milei no queda ningún espacio. Son las dos puntas de una confrontación política que seguramente se dará en el 2025 y en el 2027.

Con información de www.perfil.com