Docentes rechazaron la oferta de Maximiliano Pullaro y no hay inicio de clases

Los gremios docentes de la provincia de Santa Fe rechazaron la oferta de paritarias que les hizo el gobernador Maximiliano Pullaro y de esta manera se esfumó el deseo del radical de empezar las clases en tiempo y forma. Amsafé y Sadop realizarán un paro de 48 horas la semana próxima y una movilización el lunes 26 de febrero.

Los sindicatos salieron con los tapones de punta contra la gestión radical, no solo por las medidas que realizarán, sino también en el anuncio público de las mismas. “La contundente decisión surge como respuesta, entre otras cosas, a la mentira que supone que el gobierno hable de un 43% de incremento, mientras todos los docentes sabemos la deuda que mantienen con nosotros”, aseveró Pedro Bayúgar, secretario general de Sadop. En Amsafe el rechazo a la oferta cosechó 33.882 votos y la aceptación solamente 129 votos.

El gobierno provincial le había ofertado días atrás un aumento del 7% para el mes de marzo, pero que tomaba como base el salario de diciembre. “Es un aumento del 43% aproximadamente”, habían indicado desde el gobierno ya que contabilizaban en el ofrecimiento el 36,4% de la suba correspondiente a la paritaria 2023 que se terminará de abonar en los próximos días. Eso despertó un rápido rechazo y enojo en los dirigentes gremiales.

A la espera de un nuevo llamado a paritarias

Si bien ya están dictaminados dos días de paro para la semana próxima, lo que impide el comienzo en tiempo y forma de las clases, los sindicatos aguardan un nuevo llamado por parte del gobierno, algo que aún es una incógnita. En caso de que eso no ocurra, ya tienen programadas 48 horas más de paro para la otra semana. El lunes 26 por la mañana buscarán mostrar su músculo político en las calles y marcharán por la capital santafesina desde la Plaza del Soldado hasta la Casa de Gobierno.

En ambos gremios hablan de una votación histórica y relacionan el gran rechazo a incumplir con las expectativas sembradas por la gestión actual. “Hubo mucho malestar porque empezamos las paritarias el 4 de enero con la expectativa de iniciar el ciclo lectivo y nos encontramos que lo que propusimos la semana pasada era exactamente lo mismo que a principios de enero”, dijo Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe.

Tanto Amsafe como Sadop están solicitando que se regularice “la deuda de la paritaria 2023”. Pensando en el 2024, aseguran que el camino para destrabar la negociación es que haya una clausula de actualización automática atada al IPC que brinda el IPEC. Eso ya fue rechazado en más de una ocasión por parte del gobierno ya que indican que la suba salarial estará atada a la recaudación y “buscarán todos los caminos para recomponer el poder adquisitivo”.

Enojo en el gobierno de Maximiliano Pullaro

En Casa Gris no cayó nada bien la decisión de los gremios docentes de plantear diversas mociones con paros. “No es justo que no empiecen las clases”, dijo el ministro de Gobierno Fabián Bastía en diálogo con Radio 2 y luego agregó: “Hicimos recortes y ordenamiento, vamos a terminar de pagar en marzo 36,4 por ciento más que lo que se pagaba por salario cuando asumimos”.

“Somos muy respetuosos pero no estamos de acuerdo, no comprendemos la medida y nos llama la atención que no se le pregunte a los docentes si quieren ir a trabajar. Entendemos la dificultad, pero nos parecen medidas intempestivas”, añadió el ladero político de Pullaro. Ante la consulta sobre estos dichos, Alonso de Amsafé respondió: “Los docentes vamos a ir a trabajar. No vamos a empezar el 26 de febrero porque no hubo mayoritariamente una posición para aceptar la propuesta”.

CON INFORMACION DE LETRA P.