El mal momento que atravesó Marina Calabró: "No sabía qué hacer"

En medio de su gran presente personal tras haber confirmado su romance con Rolando Barbano, Marina Calabró protagonizó un tenso momento en la vía pública. A través de redes sociales se conocieron los detalles de la situación a través de un descargo que realizó con Ángel de Brito.

Resulta que la famosa periodista de Radio Mitre fue víctima de un hecho de inseguridad mientras estaba en su auto. El conductor de LAM fue el encargado de describir la situación citando la conversación que tuvo con ella. Precisamente, tres personas intentaron robarle subiéndose a su auto y tuvo que reaccionar con rapidez.

"Pasadas las 12:30 paro en el semáforo de Godoy Cruz y Libertador y se me tiran encima del auto tres tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado). Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo”, empezó por describir la periodista a De Brito. Asimismo, sumó: "Otro se me para adelante. No sabía qué hacer. Atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado. El que tenía enfrente se corrió un poco y aproveché para salir".

Posteriormente, Calabró se comunicó con Teleshow y profundizó más sobre el tema: "Estoy muy asustada. Fue horrible. Habíamos ido a cenar con dos amigas a un restaurante en Palermo. Fuimos temprano, eran las diez y algo. Después pasamos a tomar un café a la casa de Ana Rosenfeld, estuvimos hasta las doce y media pasadas". "No sé que decirte, no sé si me querían robar el auto o me querían robar la cartera. No sé, no entendía nada”, sumó.

"No me animaba a pasar en rojo, primero porque no quería pisarlos. No, no, no podía pasarles por arriba. Y, segundo, porque no sabía si iba a cruzar: era avenida Del Libertador, un sábado a la noche, ¿yo que sé si vienen rápido? Dije, a ver si esto termina en un choque y me hago mierda. Así que nada, fue horrible", sentenció.

Marina Calabró confirmó su relación con una famoso periodista: "Nunca me pasó"

Marina Calabró sorprendió al hablar de su vida personal y confirmó una feliz noticia que alegró a muchos. A casi un año de haberse separado, la famosa periodista volvió a apostar al amor y confirmó su relación con un reconocido colega.

Hace unos días atrás, la columnista de Radio Mitre confirmó con LAM su romance con Rolando Barbano, un reconocido comunicador que trabaja en TN. Luego de que esta información trascendiera, Calabró decidió contar un poco más de detalles sobre su vida amorosa y cómo continúa este vínculo. Precisamente, interceptada por el móvil de Implacables, ciclo conducido por Susana Roccasalvo en El Nueve, la periodista dio detalles sobre su noviazgo.

"No me gusta poner fechas o dar explicaciones sobre estas cuestiones porque en el fondo es casi una trampa, pero bueno. Rolando está separado hace casi un año y yo desde junio del año pasado. Nuestra relación es muy incipiente, desde fines del año pasado", empezó por revelar sobre los inicios del vínculo. Además, confesó que tardó en contarlo porque quería tener un tiempo para hablarlo con su hija Mía y que no se entere por la televisión.

En este marco, sumó: "Nunca me había pasado de engancharme con un amigo, con alguien con quien tenés mucha confianza, pero desde otro lugar, dentro y fuera del aire. Es todo un aprendizaje y una novedad para los dos. No fue una cuestión sencilla. Es todo un desafío, por eso vamos con tanta cautela". Y luego de destacar que ambos avanzan en la relación con tranquilidad, contó qué es lo que más le gusta de su novio: "Es muy compañero, está todo el tiempo espalda con espalda, es muy inteligente. Me encanta su laburo como periodista, está muy pendiente de mi y se ha vuelto imprescindible en su vida".

Fuente: Tn