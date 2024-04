Pullaro se expresó a favor de bajar la edad de imputabilidad

Luego de que finalizara el acto oficial provincial por el 42° aniversario de la Guerra de Malvinas en la ciudad de Reconquista, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una breve conferencia, respondiendo a las diferentes preguntas de los medios de prensa.

"Quiero hacer una reflexión desde aquí desde Reconquista y creo que hay que modificar el código penal: un menor que comete un delito de mayor, debe ser juzgado como mayor. No puede ser que el Estado no tenga ninguna herramienta para permitirle o no permitirle que esté libre ese menor en este momento, una persona que mató a sangre fría a un trabajador de 23 años", cuestionó, refiriéndose al crimen del playero en Rosario.

Y para eso, sostuvo que "tenemos que reformar la ley porque acá Argentina no puede seguir debatiendo sobre por qué a muchas personas las llevaron a cometer los delitos que cometen, porque hay muchas personas que vivieron las mismas situaciones que no cometen esos delitos extremos".

"Tenemos que ser prácticos y pragmáticos para resolver este problema que tenemos hoy en Argentina, y si muchos creen que son víctimas de un sistema injusto los menores que cometen delitos, que se lo lleven a su casa", aseveró.

¿14 o 16 años? "Yo no quiero discutir en la edad, si el pibe sabía o no sabía lo que hacía. Un pibe de 14 o de 15 sabe lo que está haciendo, que agarra un arma, va y mata. Con eso tenemos que ser muy claros porque sino no vamos a resolver el problema... Si vos agarrás un arma y estás dispuesto a matar, por más que tengas la edad que tengas, sabes que estás haciendo un daño y el Estado te tiene que condenar y tenés que pagar tu pena porque le arruinaste la vida de una familia", respondió.

Por otro lado, también se le preguntó a Pullaro si va a haber una nueva propuesta para los docentes, en el marco de las paritarias provinciales.

"Vamos a ir con la propuesta que llevamos adelante con ATE y UPCN. Recordarles, es el 56% más de lo que fue en diciembre, no hay sectores de la economía que hayan recompuesto sus saberes en ese porcentaje, con lo cual les pedimos que nos puedan comprender... Entendemos que el salario perdió valor, que todos perdieron capacidad de compra, poder adquisitivo, pero también lo hizo el Estado y nosotros no podemos dejar de atender otras situaciones y atender a un solo sector, con lo cual esperamos, y nos vamos a esforzar, para que los docentes puedan acordar esta propuesta salarial y seguir discutiendo", explicó.

Con información de Reconquista Hoy