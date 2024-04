Steve Madden vuelve al mundo de las fragancias, esta vez con Parlux

Steve Madden y Parlux anuncian su regreso conjunto al mercado de fragancias con el lanzamiento exclusivo de Goldie Eau de Parfum.

Tanto Parlux como Steve Madden han anunciado su regreso al mundo de las fragancias con una colaboración exclusiva. Parlux, con su segundo licenciatario en el año 2024, y Steve Madden, con su reingreso a la categoría de fragancias después de una colección en solitario lanzada en 2018.

El viernes se lanzará Goldie Eau de Parfum por $78, una fragancia floral amaderada para mujeres que marca el inicio de lo que la presidenta de Parlux, Lori Singer, describe como un eventual “armario de fragancias de Steve Madden”.

Cuando se le preguntó por qué decidió volver al mundo de las fragancias, Madden dijo: “Con la marca en pleno auge y la sinergia de encontrar a Parlux, era el momento perfecto para regresar a esta categoría”.

Nombrada en honor a la hija preadolescente de Madden, esta fragancia infusionada con bergamota, pera y jazmín ofrece una nueva opción a los seguidores de la marca Madden, mientras intenta conectar con la próxima generación de consumidores jóvenes.

Aunque Singer no comentó sobre las expectativas de ventas para el lanzamiento, fuentes de la industria piensan que Goldie, que se venderá en Macy’s, Amazon y a través de los canales directos al consumidor en tiendas y en línea de Steve Madden, podría alcanzar ventas de $10 millones durante sus primeros dos años en el mercado.

En septiembre de 2018, Steve Madden lanzó una colección única de fragancias llamada The Factory, compuesta por cinco perfumes con nombres como She Plays With Fire, Secret Girls Club y Delusional Heart, entre otros, cada uno a $18.

Parlux, que ha tenido éxitos resonantes recientemente en el mundo de las fragancias con su colección gourmand de Billie Eilish y la Better World Fragrance House de Drake, busca convertir la incursión de Steve Madden en fragancias en un juego a largo plazo.

“Parlux ha sido el hogar de muchas asociaciones exitosas en el espacio minorista de la moda: Vince Camuto, Kenneth Cole, Tommy Bahama; creemos en la longevidad de la marca Steve Madden y esta asociación”, dijo Singer.

Desarrollado por la perfumista Christine Hassan de Givaudan, Goldie viene en un frasco imperfecto con forma de corazón dorado, diseñado para encajar cómodamente en la palma de la mano y simbolizar que la belleza “se trata de individualidad, no de perfección”, dijo Singer. La base amaderada de la fragancia incluye notas de madera de ámbar, almizcle suave y sándalo.

“Goldie evoca un sentido de exuberancia juvenil, con el que creo que mucha gente se va a identificar”, dijo Singer. “Al crearla, queríamos mantenernos fieles al ethos de Steve Madden: la autenticidad elegante y a la moda de Steve Madden; y pensar en cómo podríamos dar vida a eso a través de la fragancia”.

La semana pasada, la línea de cuidado personal debut de Parlux, The Shop, desarrollada con The SpringHill Company de LeBron James y Maverick Carter como un derivado de su programa de entrevistas inspirado en las barberías, se lanzó en Walmart.

“Siempre miramos quiénes son los otros, ya sean íconos de la cultura pop, fundadores o marcas de moda; qué otras marcas queremos asociarnos”, dijo Singer, insinuando que hay más colaboraciones en el horizonte.

“Este es solo el comienzo; todavía no puedo compartir más, pero hay varias más en camino en Parlux”.

Fuente: Xmag