Estos pantalones a la cadera de los años 2000 regresan aún más bajos en 2024

Los pantalones de tiro bajo vuelven en 2024

Con la llegada de las tendencias de los años 2000, muchos diseñadores empezaron a inspirarse en este fenómeno. Jacquemus, por ejemplo, en su desfile de Otoño-Invierno 2023-2024 en el Castillo de Versalles, presentó siluetas masculinas en las que los pantalones se llevaban muy bajos, dejando al descubierto la ropa interior.



Se trata de la versión masculina del bombacho, conocido como “sagging”. Aunque esta tendencia surgió en las cárceles estadounidenses, donde estaba prohibido llevar cinturón, fue en los años 90 cuando se hizo famosa gracias a los raperos, que veían en el sagging una forma de rechazar el modo de vida y la moda más tradicional.

Jacquemus Otoño-Invierno 2023-2024

En 2024, fue el turno de Ludovic de Saint Sernin de abrazar la tendencia bumster. El diseñador francés presentó en Nueva York su colección Otoño-Invierno 2024-2025, inspirada en el fotógrafo queer Robert Mapplethorpe. El resultado es una moda sensual y poética, con toques BDSM en prendas adornadas con los característicos ojales del diseñador.



Además de tops que juegan la carta masculina/femenina y vestidos de malla transparente, Ludovic de Saint Sernin presentó una serie de pantalones de cuero de tiro bajo para hombre, que dejan al descubierto la parte superior de las nalgas. Un modelo sensual que da fe de la popularidad que seguirá teniendo la tendencia bumster en 2024.



La ames o la odies, esta tendencia de pantalones de tiro ultra bajos regresa en 2024 sin discriminar por género, y como se ha mencionado anteriormente, llega a las pasarelas y al street style en manos de hombres y mujeres por igual. Y aunque quizá no todos estén dispuestos a llevar un par de pantalones que revelen la mitad de las nalgas, como siguiere Ludovic de Saint Sernin en su colección de Otoño-Invierno 2024, hay otras maneras de vestir esta tendencia sin llevarla al límite.



Y aunque quizá revivir esta tendencia traiga consigo ciertos recuerdos traumáticos de la adolescencia para algunos millennials, en verdad que hay manera de llevar los pantalones de tiro bajo sin cometer un error de moda criminal. Una posibilidad es llevarlos en color rojo, uno de los favoritos de la temporada, con un diseño drapeado a modo de cinturón. El secreto de estos pantalones está en las perneras extra largas que cubren una parte del calzado que elijas para revelar solo la punta delantera. La ventaja de este corte ultra bajo, es que no importa qué lleves en la parte superior, parecerá que es una prenda cropped.



Otra opción es llevar los pantalones de corte ultra bajos con un body, una tendencia que, sospechamos, está muy cerca de repuntar. La combinación entre el body y los pantalones de tiro bajo es ideal para acentuar la cadera; además, el body asegurará que los calzones y las nalgas permanezcan cubiertas, en caso de que no quieras dejarlas a la vista. Este look no conoce género, así que elige tus zapatos favoritos y atrévete a brillar.

Fuente: Vouge Mexico