Como llevar tenis con vestidos camiseros en mayo 2024, según el street style

Ningún armario primaveral está completo sin un vestido camisero y, como lo demuestran las mejores vestidas, estos lucen increíbles con unos tenis de suela plana. El calor promete intensificar su temperatura durante mayo, siendo el momento idóneo para invertir en la prenda que vuelve a ser tendencia. Recuerda que vestir de forma relajada no está mal visto, especialmente cuando hace tanto calor. Un look despreocupado no se limita exclusivamente a un par de jeans y camisa blanca. Toda prenda, incluyendo al vestido más extravagante, baja tres niveles en elegancia en complemento de unos tenis deportivos, y nos encanta.

Hace apenas unas temporadas, los tenis solían reservarse para el athleisure y las actividades deportivas. Con la llegada de tendencias como el normcore y la creciente necesidad por la comodidad, junto a las influencias de la moda sin género, los tenis se convirtieron en el calzado más cool. Diseños vanguardistas y clásicos que encajan con cualquier atuendo y trascienden los límites generacionales y estilísticos. Las tendencias de Primavera-Verano 2024 destacan a los vestidos minimalistas, a los drapeados, los olanes y a los pliegues como las características que añadirán personalidad y jovialidad a este estilismo.



¿Cómo llevar vestidos camiseros con tenis en mayo 2024?

Decidir entre llevar un vestido camisero con solapas, o unos tenis ya no será una decisión aislada. Ahora se llevan en combinación y demuestran ser un sí definitivo. Tradicionalmente, los tacones y las sandalias planas eran la máxima apuesta al lucir un outfit como este, pero las pasarelas demostraron que las reglas no siempre se deben cumplir. El vestido midi de Issey Miyake con tenis negros y la propuesta contemporánea de Holzweiler con zapatillas altamente atléticas demuestran que la combinación vale la pena.



Es imposible hablar de vestidos camiseros sin hablar de los cuellos marineros, las influencias náuticas no están lejos del horizonte. Los motivos marítimos son insignia de la temporada, esta vez los diseños de Simone Rocha para Jean Paul Gaultier los inmortalizaron una vez más en su colección de Alta Costura Primavera-Verano 2024. Los aires joviales y femeninos de sus diseños en yuxtaposición de tonalidades oscuras inspiran un look gótico con toques de modernidad.



Un vestido camisero con acabado arrugado y mangas abullonadas encarna una elegancia refinada con libertad y movimiento en cada paso. Los tenis de colores neutros, como el beige, hacen que el tono negro del vestido luzca más casual.

Por otro lado, el look inspirado en los diseños de Simone Rocha se le puede dar un giro de 360 grados. Al intercambiar el color negro por un rosa pastel y optar por una silueta en línea recta, dejando el cuello redondo con ribete en su versión XL. Logrando una estética femenina perfecta para un día casual. Un look glamuroso deconstruido por unos tenis blancos, capturando el estilo minimalista sin dejar a los colores primaverales de lado.

Fuente: Vouge Mexico