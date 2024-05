¿Cómo llevan el animal print de pitón según las celebridades en Primavera-Verano 2024?

Para esta época estival, las celebridades están llevando el estampado de pitón, más allá del clásico estampado de leopardo con estilo y mucha audacia. Modelos como Emily Ratajkowski lo incorporan en sus looks con botas seductoras, combinado con gabardinas y pantalones negros para un look impactante.

Zendaya ha optado por vestidos ajustados con estampado de pitón, complementándolos con accesorios minimalistas. Por su parte, Hailey Bieber prefiere integrar el estampado en detalles, como botas y bolsos, para darle un toque elegante a sus atuendos. Mientras que Jennifer Lopez se inclina por abrigos largos de pitón que añaden sofisticación a su look diario.

En cada caso, el pitón se convierte en un elemento clave, mostrando versatilidad y elegancia en sus apariciones públicas. Aquí te dejamos los mejores ejemplos que servirán como inspiración:

Botas en estampado de animal print de pitón

Comenzamos por este gran look que nos ofreció la modelo Emily Ratajkowski, quien se atrevió a combinar un abrigo en tonos naranja con unas botas de pitón rojo intenso, que llevó debajo de unos pantalones culotte negros, para una salida casual por Nueva York. No podían faltar sus lentes de sol (para lograr un aire de misterio) ni una bolsa elegante.





Pantalones con animal print y tenis

Y fue la misma modelo estadounidense quien nos mostró cómo llevar pantalones con estampado de pitón combinados con tenis en una fórmula moderna y casual. Opta, como ella, por unos pantalones ajustados para así un look estilizado. Combínalos con una camiseta básica de color neutro, como blanco o negro, para equilibrar el conjunto. Añade una chaqueta de mezclilla o un blazer para un toque de elegancia casual, en caso de frío. Los tenis con aires de los 90 son ideales, ya que complementan sin competir con el estampado.



En un look con jeans y bolsa con estampado de pitón

La cantante Dua Lipa nos demuestra de la forma más fácil y elegante, cómo armar un atuendo elegante. La intérprete de Houdini sabe que la fórmula de jeans clásicos y una bolsa elegante con estampado de pitón es siempre efectiva. Sus jeans de corte recto y cintura alta le dan un aire relajado pero pulido. Para equilibrar el atuendo, lleva una camiseta ajustada y una chaqueta de cuero estructurada. La bolsa con estampado de pitón le agrega un toque de sofisticación y modernidad, destacándose como la pieza clave del conjunto. Añade unos zapatos de tacón slingback contundentes y estarás lista.





Mocasines en estampado de animal print de pitón con calcetas blancas

Por su parte, la modelo Bella Hadid nos demuestra que hay formas de llevar un calzado clásico dándole un verdadero giro de estilo. Para llevar mocasines con estampado de pitón y calcetas al estilo de la modelo, comienza eligiendo unos mocasines con un toque llamativo, como un tacón especial. Combínalos con calcetas blancas que lleguen justo por encima del tobillo para un look audaz y moderno. Opta por pantalones de cuero o una falda que deje ver las calcetas, o bien, unos jeans culotte para un estilo casual. Completa el conjunto con una camiseta básica y una chaqueta oversize o un chaleco para equilibrar el look.



Un abrigo largo o gabardina en estampado animal print de pitón

Kim Kardashian nos demuestra que no necesitas esperar al invierno para llevar un abrigo largo con este estampado seductor. La empresaria y estrella de los realities se atrevió con el estampado pitón en un total look con una gabardina de color rojo escarlata de la firma Balenciaga. Kim la combinó con unas botas pumps en cuero negro, un peinado sencillo y maquillaje al natural.



Botas vaqueras de pitón con shorts o minifalda

Kendall Jenner y Bad Bunny nos ofrecían un matching-outfit, con estampado de pitón en botas altas de punta, mientras que el famoso cantante optó por unas botas cowboy en un estampado similar para una salida casual a ver un partido de baloncesto.



Zapatos, botas, pantalones y blusas con estampado animal print de pitón para llevar en Primavera-Verano 2024

Aquí las editoras de Vogue han elaborado una guía de las prendas con estampado de animal print de pitón en las que vale la pena invertir en esta temporada

Fuente: Vouge Mexico