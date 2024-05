Tips fashionistas: cómo lookearte para estar abrigadas sin perder el estilo

Nos guste o no, el frío llegó para quedarse. Y si algo aprendimos sobre cómo cambiar de armario para prepararnos para las bajas temperaturas es que las capas pueden ser la clave para lograr el mejor estilo.

Evaluar las prendas del guardarropas es el primer paso para diseñar conjuntos anti frío sin resignar estilo. El objetivo es acumular conjuntos a la moda que nos protejan de las inclemencias climáticas.

Así, las prendas gruesas como la piel sintética, el paño y los tejidos son clave para empezar armar cualquier outfit. A partir de eso vamos a empezar a pensar en otras prendas que terminarán de armar el look.

Y si no estamos seguro de cómo combinarlas de forma que sean funcionales y a la fashionistas, a continuación te dejamos algunas ideas que te van a inspirar. A tomar nota.

Mob wife

Estos son los looks más cancheros para lograr un estilo fashionista este otoño. Foto: Pinterest.

Los tapados de piel falsa están en boga. Lo mejor de esta tendencia es que una prenda así se consigue fácilmente en tiendas vintage o de segunda mano.

Estilo en capas

Los outfits en capas son perfectos para implementar durante los días más fríos del año. Un outfit preppy como el de la foto es ideal para usar y marcar tendencia.

Estilo puffer

Siempre hablamos de las puffers, el abrigo que se impuso durante los últimos inviernos. Sin embargo, pocas veces mencionamos que es clave que sean largas para que nos abriguen la espalda y no pasar frío.

Bufandas oversize

La bufanda es un accesorio más que importante cuando bajas las temperaturas. Este otoño invierno se usan XL y con muchos colores como el que vemos en la foto.

Estilo chic

Si queremos armar los outfits más chic para esta temporada, no podemos dejar de tener en nuestro placard un buen tapado de paño. Una prenda que va a a elevar cualquier look.

