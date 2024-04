Brian Sarmiento quiere volver al fútbol: el club donde lo haría, su cambio físico y su sueño como artista

Se le nota. Todo se le nota. Cuando habla de fútbol, de su historia, de su pasado, el tono cambia, habla más lento, más pausado, con un dolor que permanece ahí, inconcluso. Todo lo que dice lo siente. También se hace evidente cuando un tema lo aburre o está cansado de responder siempre lo mismo.

Pero cuando habla de su faceta artística, Brian Sarmiento habla y sonríe al mismo tiempo. Las palabras salen de su boca como si armaran una melodía en el aire. Es un mundo nuevo que lo tiene fascinado y que, con su experiencia en el fútbol, no lo sorprende porque conoce todos los vericuetos, explica en una charla con BOLAVIP.

En realidad, ya no es tan nuevo. Porque desde aquel debut junto con Sol Pérez en la pista del Bailando por un sueño allá por el 2017 hasta hoy pasaron no sólo seis años. Pasó otro Bailando, pero esta vez como bailarín principal. Pasaron infinidad de invitaciones a programas de TV, incluyendo un paso por el living de Susana Giménez y también su primera temporada de teatro en Mar del Plata. También su debut como columnista de televisión y varios programas por streaming.

Pasaron dos retiros del fútbol, aunque él parece no haberse despedido del todo. De hecho, lo aclara: todavía no le dijo chau definitivamente. Y hay un porqué.

“Si me llama Julio (Falcioni) para ir a Banfield, vuelvo y vuelvo bien. Porque aparte, a mí lo que me dio el baile… Me hizo otro cuerpo. Y ya no tengo esos dolores que tenía en el fútbol, tengo otro estilo de músculos, más elásticos, más ágiles. Y también tomarte unas vacaciones te hace bien. Yo creo que si vuelvo, haría mucho quilombo porque vuelvo totalmente renovado sabiendo toda la mierda que hay. Pero aceptándola y tratando de que no me afecte mucho, entonces jugaría muy relajado”, se anticipa.

“Lo hablaba el otro día con mis amigos y uno me dijo ‘Brian, ¿cómo querés que te recuerden en el fútbol?’. Y fue muy buena la pregunta. ¿El que me decían que era el nuevo Messi y quedó en el camino? ¿El que, por más que quedó en el camino, después siguió jugando y cumplió su sueño de jugar con la 10 de Newell’s? ¿El reinventado? Y dije… No, ¿sabés cómo quiero que me recuerden? Como el pionero de que se muestren tal cual son, porque son personas como todo el mundo. Y quiero que se me recuerde de esa manera, del que se la bancó y se mostró tal cual fue, genuino y sin importarle cómo lo juzga la gente, sino siendo uno feliz y demostrando después los fines de semana. Y creo que soy el pionero de eso porque me comí toda la mierda posible, en todos los sentidos.

Y después salieron un montón tocando la guitarra, salieron un montón que cantaban, salieron un montón que decían que también les gustaba salir a un bar y no tener que esconderse. Y eso a mí me llena de orgullo saber que todo lo que sufrí valió la pena”.

-¿Quién tiene la culpa de que el jugador de fútbol sea así? ¿El dirigente, los hinchas, el mismo jugador?

-Yo creo que es el mismo jugador es el que tiene la culpa. Yo me echo la culpa, ¿no? Pero te van metiendo en esa burbuja desde muy chiquito y vos pensás que esa es la vida y entonces, cuando viene un rebelde que es curioso y que habla con otra gente de otro rubro, empezás a ver la vida de otra manera. No le gusta eso a la gente del poder, a los representantes, a los dirigentes. A mí me da mucha satisfacción poder hablarlo y decirlo. Y saber que te puede traer problemas, pero yo me voy a entrenar y el fin de semana la voy a explotar para que vos no tengas excusa para sacarme y me vas a tener que fumar de la manera que soy. Como muy loco y a mí me divierte.

-¿Te inspiró alguien? ¿Hay alguien que te haya dicho che pero es por acá?

-Yo lo tengo acá atrás (señala una imagen de Diego Maradona en la pared). Un revolucionario del mundo, de la vida, del país, del fútbol, del futbolista. Yo tuve la suerte de no caer en lo que cayó él, que son las tentaciones, te pueden llevar a la droga. Y yo me crié con la droga ahí y no por eso voy a agarrarla. Y esto nunca lo conté en ninguna entrevista, pero el ejemplo mío fue uno de mis hermanos que estaba metido en ese ambiente y él me llevó a todos los lugares y les dijo ‘si yo llego a ver que alguien le vende algo, le convida o le da algo se pudre todo’, y él me mostró en carne propia lo que puede llegar a ser una persona bajo los efectos de la droga. Eso me sirvió un montón, yo tuve la suerte de no caer en ninguna de esas cosas pero sí estar como en una línea muy fina, si no te acompañan, vos podés ser muy fuerte pero se hace muy difícil el camino por todos los tiburones que hay en el proceso, ¿viste?

Fuente: bolavip