El "Pato" Fillol recuperó la medalla de campeón del mundo de 1978

La historia argentina sonríe: Ubaldo Pato Fillol recuperó la medalla de campeón del Mundial 1978, la cuál le habían robado junto a unas cuantas pertenencias personales.

Mediante sus redes sociales oficiales, y luego de más de un mes de haber sufrido el robo, el ex arquero de la Selección Nacional confirmó la recuperación de este objeto histórico para él y para toda Argentina.

"Es un día muy especial, hay noticias de aquel robo brutal que tuve hace un mes. Quiero agradecerles al jefe de policía de la Ciudad, Diego Kravetz, a la dependencia a cargo de la División Robos y Hurtos Sur, que estuvieron ahí en todo momento. Ni hablar del apoyo personal que tuve del doctor Fernando Burlando, que en todo momento estuvo trabajando y llevó esto a buen término", comenzó agradeciendo el ex River.

"Hubo allanamientos en el día de hoy. Hay detenidos y se recuperaron los objetos perdidos, esa cosa maravillosa, la pude recuperar. Mucho más no puedo hablar. Cualquier información a nivel periodístico deben dirigirse al doctor Burlando", siguió expresando el campeón del mundo con Argentina en 1978.

Además, el ex arquero considerado el mejor de la historia argentina agregó: "A la gente del arco político, del ámbito privado. Arco político a nivel nacional y provincial, tuve el apoyo de todos, no solo de la gente del fútbol. Muchas gracias. Estoy feliz. Espero con mi familia no repetir esta fea experiencia, que es la séptima vez que la padecimos".

Cómo había sido su robo

Todo sucedió cuando Fillol estuvo cenando, junto a su familia, en el club de Vélez Sarsfield. Allí, cuando finalizó la cena, se dirigió a su automóvil y, desgraciadamente, observó que le habían robado las llaves de su casa.

Tras horas de incertidumbre, el arquero se dirigió a su hogar y se dio cuenta de lo peor: su vivienda estaba desalojada y sin el objeto más preciado de su carrera futbolística: la medalla de campeón mundial de 1978.

Es por eso que el Pato había ofrecido un reconocimiento económico para recuperar su medalla.

Fuente: 442