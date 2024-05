Orchard St, la más reciente versión de Be Delicious DKNY

El origen de Be Delicious

La marca homonima de la diseñadora Donna Karan se lanzó en el 1989, para el 2004 deicidio incursionar en el universo de las fragancias con DKNY Be Delicious. El perfume inspirado en la gran manzana (NYC) rápidamente se convirtió en un objeto de deseo gracias a su original forma y llamativo aroma a manzana verde. Hoy 20 años después sigue siendo un ícono de la época Y2K, no por nada se vende una fragancia cada dos minutos en el mundo.

El fiasco está inspirado en la forma de una manzana haciendo alusión a la Big Apple, el toque final es el acabado cromado de los edificios neoyorquinos. La caja es de de papel cartón, así como las clásicas bolsas de grocery de la ciudad. Finalmente el aroma creado por el perfumad Maurice Roucel, está conformado por una mezcla de notas de manzana, pepino, toronja amarilla, magnolia, violeta, rosa, sándalo, ámbar blanco y almizcle.

Orchard St

En septiembre de este año se lanzó una nueva faceta de esta icónica colección de perfumes, en esta ocasión la inspiración fue el Lower East Side de Nueva York. Un vecindario con historia pero también que siempre está en tendencia, lleno de arte callejero, es por eso que se toma el nombre de una de las calles de esa zona para nombrar este perfume.

Un divertido y colorido graffiti neón cubre el clásico frasco del jugo mezclando neón amarillo con rosa intenso, la caja vuelve a ser como la de las versions anteriores.

La fragancia fue creada por la perfumista de IFF Natasha Côté, quien concibió un aroma floral frutal oriental en donde las notas de salida son manzana roja, toronja rosa, grosella negra, pimienta rosa, mientras que en el corazón se compone de Jasmine Sambac, orris, frambuesa negra y frambuesa, finalmente las notas de fondo son piel, madera de cedro, ámbar y Edenolide.

La familia Be Delicious

Be Delicious Orchard Street se une a la familia creada incialmente por Be Delicious, después se añadieron Be Delicious Fresh Blossom y Be Extra Delicious.

Fuente: Lbeaute.mx