El estampado de animal print de pitón se lleva en zapatos, blusas, pantalones y más en Primavera-Verano 2024

Después del estampado de leopardo, es hora de que el estampado de animal print de pitón vuelva a nuestros armarios como el más elegante.

Este estampado, que aparece en todo tipo de prendas, como bolsos y botas, y en una amplia gama de colores, se convierte en un motivo vital para armar nuestros looks tanto de día como de noche. De hecho, no dejamos de verlo en las pasarelas de Primavera-Verano 2024 y muy inteligentemente combinado en los looks de grandes figuras como Bella Hadid, imponiéndose en esta temporada con una variedad de estilos y variaciones.

¿Cómo llevar el estampado de animal print de pitón en zapatos de tacón, pantalones, faldas y vestidos en Primavera-Verano 2024?

En las pasarelas de Primavera-Verano 2024, el estampado de animal print de pitón ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada. Tal es el caso de la firma Gucci, que lo combinó sutilmente con una camisa a rayas azules y rojas y un bolso a juego. Por su parte, Fendi lo presentó a través un vestido ligero, bailarinas azul cielo y accesorios en tonos naranja.

Fuente: Vouge Mexico