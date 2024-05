Por qué no juegan Lionel Messi, Luis Suárez ni Sergio Busquets en Inter Miami ante Vancouver Whitecaps por la MLS

Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets no juegan este sábado 25 de mayo en el partido que su equipo Inter Miami tiene como visitante ante Vancouver Whitecaps por la fecha 15 de la MLS 2024. La decisión de que no disputen este encuentro corrió por cuenta del técnico Gerardo Martino.

Las figuras de Inter Miami serán bajas para este encuentro en Canadá, el primero que tendrá el club ante este rival en su historia en la MLS. Sin dudas, son ausencias que se sienten en el equipo de Tata Martino, aunque esto está apuntado para que puedan descansar de cara a los próximos partidos.

El motivo por el que Messi, Suárez y Busquets no juegan ante Vancouver Whitecaps

El motivo por el que Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets no están disponibles para enfrentar a Vancouver Whitecaps es porque el técnico decidió darles descanso ante la seguidilla de minutos que arrastran en la MLS. En el caso partido particular del crack argentino esto le sirve para no acumular minutos de cara a la Copa América.

Gerardo Martino explicó en la rueda de prensa previa al partido ante Vancouver cómo se dio la decisión de prescindir de estos tres futbolistas. “Ayer entrenamos y cuando terminamos nos juntamos con el cuerpo técnico, luego con los futbolistas y en ese momento determinamos que ellos no iban a estar“, dijo.

El entrenador argentino se lamentó por la ausencia de estas figuras en un partido que revolucionó a Vancouver. “Entendemos la frustración de la gente pero nosotros tenemos que velar por el Club y nuestros futbolistas“, explicó.

Y añadió: “La resolución no me parece extraña porque hay otros equipos que hacen lo mismo, entendemos que Lionel Messi ha revolucionado la liga pero nosotros tenemos que ver por la salud del equipo“.

Los minutos jugados por Messi, Suárez y Busquets en Inter Miami

De los tres futbolistas, Sergio Busquets es el que más jugó en Inter Miami en la MLS. Disputó los 15 partidos que jugó el equipo en este torneo para un total de 1.222 minutos, según datos de Transfermarkt. Le sigue Luis Suárez con 977 minutos en los 14 encuentros que jugó (no ingresó ante Colorado Rapids).

Por su parte, Messi sumará su sexto partido sin jugar en esta MLS. No estuvo ante CF Montreal, DC United, New York Red Bulls y New York City entre las fechas 3 y 6 producto de algunas molestias musculares. Tampoco estuvo en el clásico del Sol ante Orlando City por un golpe en una de sus rodillas y ahora se suma esta ausencia ante Vancouver. En total, suma 854 minutos en 10 encuentros.

Fuente: bolavip