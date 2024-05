Expertos advierten sobre las dificultades del BCRA para la compra de dólares en el segundo semestre

En el comienzo de semana, el dólar blue finalizó este lunes con una baja de quince pesos, a $1.205 tras el máximo histórico nominal de $1280 alcanzado el jueves pasado. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.244 y el MEP se ofreció en $1.228.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) enfrenta un escenario desafiante en el segundo semestre, con señales de alerta que requieren atención. A pesar de las compras netas acumuladas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), la demanda de divisas por importaciones y la depreciación del Tipo de Cambio Real plantean riesgos significativos.

Fuentes relevadas por iProfesional señalaron que, pese a que la autoridad monetaria ha logrado recomponer sus reservas mediante compras netas de dólares, la situación se complicará en el segundo semestre, dado que expertos esperan un repunte en la demanda de divisas por importaciones, que podría sumar hasta u$s 13.000 millones adicionales en el segundo semestre.

Por otro lado, la suba del dólar blue, CCL y MEP representa una luz amarilla para el gobierno, impulsada fundamentalmente por la última baja de tasas del BCRA. Además, los obstáculos comienzan a jugar un papel crucial. La discusión en la Cámara alta y la revuelta policial en Misiones son señales a seguir de cerca. Por estas razones, precisaron que el BCRA enfrenta un complejo equilibrio entre reservas, demanda de divisas, con esclerosis política en el Congreso e importante una recesión económica. Las decisiones futuras serán cruciales para mantener la estabilidad financiera y cambiaria en el país.

Balance cambiario: ¿alcanzan los dólares?

De acuerdo con informe de la consultora Invecq, el BCRA acumula compras netas por u$s 17.160 millones en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), lo que permitió una importante recomposición en el nivel de reservas: las brutas pasaron de u$s 21.209 millones a US$ 29.113 millones, y las netas de u$s -11.225 millones a US$ 350 millones, que fue posible, principalmente, por la devaluación de diciembre, y por el esquema de acceso vigente para importadores.

No obstante, advirtieron que la situación se tornará mucho más desafiante hacia la segunda parte del año: dado que, por un lado, habrá un importante repunte en la demanda de divisas por importaciones que podrían irse u$s 13.000 millones adicionales en el segundo semestre; y por el otro, pese a que el gobierno insista en que no se encuentre atrasado, y mantenga su estrategia de crawling-peg al 2%, el Tipo de Cambio Real ya está 4% por debajo del promedio de enero-noviembre 2023.

"En otras palabras: de mantenerse el esquema cambiario actual, en el segundo semestre el BCRA pasaría a ser vendedor neto en el MLC, y hasta podría perder lo ganado durante la primera parte del año. El rojo de Cuenta Corriente podría financiarse vía ingreso de capitales privados, pero con el cepo actual luce prácticamente imposible", indicaron.

Sin embargo, para la consultora que dirige el economista Esteban Domecq, quien podría traer algo de aire al Gobierno es el FMI: más desembolsos, en el marco de un nuevo programa -algo que comentó esta semana L. Caputo-, podrían ser la carta que permita, entre otras cosas, desmantelar las restricciones cambiarias, y por ende seguir con el saneamiento del balance del BCRA.

Por otro lado, alertaron que la liquidación del agro sigue sin mostrar el crecimiento esperado. Al momento, se llevan liquidados u$s 8.200 millones, muy por debajo de los números del año pasado, en el que hubo una fuerte sequía, pero ganó atractivo por la implementación del dólar "soja".

"Hay dando vueltas rumores sobre la posibilidad de que el mecanismo "blend" se amplifique de 80-20 a 70-30 para dar algo más de incentivo a liquidar la cosecha, aunque creemos que esto es poco probable. El simple aumento de la brecha ya funciona como un incentivo y el Banco Central debe seguir comprando dólares en el mercado oficial, siendo que en los últimos 3 días perdió poder de mercado, con un repunte de los importadores", concluyeron.

El dólar y el nivel de actividad toman el centro de la escena

Con una tónica similar, desde Econviews señalaron que en la última semana hubo una serie de eventos que deberían ser un toque de atención para el gobierno. Si bien aclaran que por ahora solo fue "una luz amarilla", sostienen su teoría de que la primera etapa de motosierra y licuadora está llegando a su fin y que se está entrando en una nueva donde hará falta "sintonía fina".

"El primer llamado de alerta fue la suba del dólar blue. Fue seguido por aumentos del CCL y el MEP. Si bien no fue fuerte, aproximadamente entre 15 y 20 por ciento, fue la primera suba importante que ocurrió después del ajuste inicial en los tipos de cambio. Si bien no fue fuerte, aproximadamente entre 15 y 20 por ciento, fue la primera suba importante que ocurrió después del ajuste inicial en los tipos de cambio", explicaron.

Según la consultora que dirige el economista Miguel Kiguel, lo más probable es que el disparador haya sido la última baja de tasas que hizo el Banco Central, en la que la redujo diez puntos porcentuales, dejándola en 40%. Hasta este episodio, ya había inicialmente reducido la tasa de política monetaria de 133 a 100% y después a 80%. Luego fue bajando de a 10 puntos porcentuales hasta llegar a 50%.

"Lo llamativo era que a pesar de todas esas bajas, los tipos de cambio se mantenían incólumes, sin reacción. Por alguna razón la última baja fue la gota que rebalsó el vaso y el dólar respondió", precisó.

Además, los expertos alertaron que la suba se da en el contexto de una discusión sobre si hay atraso cambiario. El riesgo es que si la inflación se mantiene por encima de la tasa de depreciación del tipo de cambio oficial por varios meses, la situación se va a ir complicando. No obstante, señalaron que "por ahora" esta suba de los paralelos es simplemente una alerta que esperan que lleve al Banco Central a reflexionar.

La política y las luces de alerta en el horizonte

De acuerdo con Econviews, también resulta menester observar sobre los avatares de la política en el juego de expectativas. En este sentido, indicaron que la discusión en la cámara alta está siendo más difícil que en diputados y de hecho pareciera que muchas de las reformas están siendo "licuadas". En el proceso se postergó el Pacto de Mayo, una iniciativa que el Gobierno quiere que sea apoyada por la mayor parte de los gobernadores, y que por ahora quedó para junio o julio.

"Un tercer hecho es la revuelta policial en la provincia de Misiones. Todavía no sabemos si es simplemente un caso aislado de protesta en una provincia cuyo gobernador se viene acercando a Milei o si se puede generalizar. Es muy temprano para sacar conclusiones, pero es importante seguirlo de cerca", indicaron.

A estos hechos también se le suma la recesión fuerte. El estimador mensual de actividad (EMAE) del INDEC mostró una caída de 8.4% interanual en marzo, peor de lo esperado. Para Econviews, aunque la actividad parece haber tocado un piso en marzo o abril, todo indica que la recuperación difícilmente va a ser en V, lo cual sería otro signo de alerta para el gobierno.

"Habrá que seguir muy de cerca cómo evoluciona la imagen positiva de Milei ante estos hechos. Por el momento se mantiene alta y es su principal activo político. Lo que queda claro es que en esta segunda etapa el ritmo de la recuperación económica va a ser una variable crítica para seguir", concluyeron.

