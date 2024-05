Dólar: Claudio Zuchovicki habló de "tres cepos" y explicó la hoja de ruta para eliminarlos

Claudio Zuchovicki es uno de los economistas más escuchados en la city porteña. En una entrevista, el analista opinó sobre la suba del dólar y habló de "tres cepos" y el camino progresivo que deberá tomar el Ministerio de Economía para eliminarlos.

"La suba de precios es altísima pero sinceraste un montón de precios de la economía, es incomparable con el del año pasado que estaba todo congelado. Con respecto al cepo, lo que están haciendo es con datos que nosotros no tenemos, deben ver cosas que nosotros no para no liberar las restricciones", afirmó en diálogo con El Observador.

Los tres cepos que ve Zuchovicki

Sobre este punto, agregó que "quedan tres cepos: el impuesto país, la restricción de hasta 200 palos con CCL y la obligación al exportador de vender. Hay momentos en los que no te podes equivocar porque no hay marcha atrás".

"Es como un avión cuando despega: una vez que carreteó no hay marcha atrás, cuando decidió despegar, ya está, tiene que despegar. De afuera es más fácil hablar, es difícil tomar esas decisiones", aseguró sobre la postura del Gobierno frente al cepo y al dólar.

Por último, sobre la salida de la crisis, apuntó que "va a ser bastante selectivo el proceso de mejora, en algunos sectores sí va a pasar como es la minería. Le tengo fe al crédito como movilizador".

Qué dijo Luis Caputo sobre la salida del cepo

El Gobierno comienza a dar indicios respecto de la dirección que tomará la política monetaria en la próxima etapa de la administración del presidente Javier Milei. Y, si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que “no podemos poner fecha" al levantamiento del cepo, adelantó que previo a eso necesitará cumplir cuatro requisitos.

“El ancla fiscal, normalizar flujo, normalizar stock y tener una relación razonable entre reservas y pasivos remunerados”, enumeró Caputo, el denominado "rockstar" por Javier Milei, ante empresarios y ejecutivos de finanzas en el Congreso Anual de IAEF. Anticipó que van a dar ese paso "cuando estemos seguros de que no va a haber sobresaltos". Y, por otro lado, señaló que, "si entráramos en un nuevo programa con el FMI que implique nuevos fondos, esa relación estaría en un nivel más razonable”.

Con información de www.ambito.com