De Paul bancó a Enzo Fernández y reveló qué le dijo Messi tras ser campeones

El mediocampista de la Selección argentina Rodrigo de Paul defendió a Enzo Fernández por las acusaciones de racismo que recibió en los últimos días.

"Creo que si algún compañero suyo se siente ofendido, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en una red social", opinó luego de que se filtrara un video de los jugadores del plantel campeón de América.

En declaraciones al canal de streaming Olga, que conduce Migue Granados, el jugador del Atlético Madrid comentó que "uno no analiza tanto la canción de cancha" sino que "lo hace más en relación a una chicana".



"Después se puede entender a la gente que ha sufrido el racismo", expresó, y agregó: "Hay malicia con eso (por repudiarlo en las redes sociales), lo quieren poner en un lugar que nada que ver. Es rarísimo, es hacer leña del árbol caído".

Esta situación le trajo problemas a Fernández en su club, Chelsea, ya que algunos de sus compañeros lo dejaron de seguir en redes sociales y lo criticaron.

"Hacer eso me parece al pedo. Lo llamás y le decís 'no va esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas?', y se corta ahí el tema, no hacer tanto show", lanzó Rodrigo.

Por otra parte, se refirió a cómo es vista la Selección argentina: "Al que gana siempre le buscan algo. O si nos ayudan, o si nosotros cargamos, si no es una Selección tan buena, o que Sudamérica es menos que Europa. Todas esas cosas que se van diciendo para desprestigiar lo que uno hizo".

Además, reflexionó: "Nosotros jamás hablamos antes. Para nosotros la Eurocopa es increíble, en el Mundial juegan los mejores… Uno de Colombia antes del partido dijo que Messi y 'Fideo' (Di María) ya no eran lo mismo, que estaban grandes".

Por último, contó lo que le dijo Lionel Messi al finalizar el partido: "Cuando terminó la final vino Messi y lo primero que dijo fue 'nadie carga a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro'".

Cómo vivió la lesión de Messi en la final

De Paul recordó el momento en el que el capitán salió lesionado: "Ahí dijimos ´es por él".

El "Motorcito" de la Selección contó: "Cuando Leo sale lesionado, lo enfocan en la pantalla grande y él estaba llorando, lo vimos nosotros en la cancha".

Y siguió: "En general la pantalla grande marca el tiempo. Es atípico que pongan eso (por la imagen de Messi llorando). Se generó un griterío total y nosotros vimos la imagen. Ahí dijimos 'es por él'".

"La Pulga" fue reemplazada en el comienzo del segundo tiempo de la final ante Colombia, ya que durante la primera mitad del encuentro sufrió una lesión en su tobillo derecho de la que no se pudo recuperar.

Finalmente, aquel partido tuvo un final feliz para Messi y la Selección, ya que se impusieron 1-0 con gol de Lautaro Martínez en el segundo tiempo del alargue para conseguir un nuevo título.

