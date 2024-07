Pullaro fue claro y concreto: Susana Giménez no tiene contrato con la provincia y no se le paga ni el 10% de la locura que se dijo

El gobierno provincial quedó envuelto en medio de una polémica por la presunta firma de un contrato millonario entre la Lotería de Santa Fe y Susana Giménez, para promocionar el sorteo extraordinario del Quini 6. La información comenzó a circular por redes sociales y terminó de estallar en escándalo cuando el tema fue abordado en el programa de espectáculos, Los Ángeles de la Mañana (LAM). En pocas horas, el revuelo fue tal que generó un pedido de informes en la Legislatura santafesina, por parte de la diputada provincial Amalia Granata. “La obra social de la provincia cortó el servicio de anestesia. La gente no se puede operar porque no le cubren la anestesia”, cuestionó públicamente la legisladora. Por medio de un comunicado, la Lotería de Santa Fe salió a desmentir el contrato con la diva mediática y denunció una “campaña difamatoria” en su contra. Hasta el propio gobernador Maximiliano Pullaro debió salir a dar explicaciones: “Claramente fue una noticia falsa. La provincia de Santa Fe no tiene ningún contrato con Susana Giménez”.



Cinco millones de dólares. Esa fue la cifra que trascendió el jueves por la noche respecto a lo que cobraría Susana Giménez por ser la cara del sorteo extraordinario del Quini 6. El monto hizo ruido. Incluso en los programas de espectáculos, que rápidamente se hicieron eco de la cifra que cobraría la figura televisiva. El programa Los Ángeles de la Mañana, que se emite por América TV, se encargó de difundir la información. “Un colega salió a decir que Susana cobra por este trabajo, que no tiene nada de ilegal porque es publicidad de una lotería, cinco palitos verdes”, anunció Ángel De Brito, conductor del magazine.

La información se viralizó rápidamente en redes sociales y comenzó a permear entre la dirigencia santafesina. La diputada provincial Amalia Granata fue consultada en vivo por el tema, donde adelantó que presentará un pedido de informes para conocer los detalles del caso. “Yo me entero de esto en plena sesión y empiezo a elaborar un pedido de informes. Lo que me llega a mí es que fueron 300 millones de pesos lo que se le pagó a Susana Giménez por la publicidad”, expresó y añadió: “La obra social de la provincia cortó el servicio de anestesia. La gente no se puede operar porque no le cubren la anestesia. Y así podemos nombrar miles de problemáticas y ni hablar de promocionar el juego, que es un tema que estamos trabajando en la Legislatura”.



Efectivamente, Granata confirmó este viernes en sus redes sociales el ingreso del pedido de informes donde se solicita saber la fecha, el monto, las condiciones, la vigencia temporal y demás obligaciones acordadas entre el gobierno santafesino y Susana Giménez. “En el día de ayer, en diversos medios periodísticos, se ha dado a conocer que la figura del espectáculo habría fijado su contraprestación a la publicidad en la suma de cinco millones de dólares estadounidenses y que esto sería, en definitiva, la cifra que habría de abonársele desde la provincia de Santa Fe. Entendemos la popularidad de la señora Giménez y su innegable trayectoria pero, de confirmarse esta noticia periodística, realmente implicaría una severa alteración del orden de prioridades del gasto público en nuestra provincia”, se fundamenta en la presentación.



Aclaración

El escándalo escaló tan rápido que el propio gobernador de la provincia debió salir a aclarar la situación. Fue este viernes al mediodía, en el marco de una recorrida por el depósito perteneciente al Ministerio de Seguridad en Rosario (Francia 5200) donde son trasladados los vehículos incautados y en desuso para su compactación. Consultado por la prensa, Pullaro dio la primera explicación oficial sobre el tema: “Claramente fue una noticia falsa. La provincia de Santa Fe no tiene ningún contrato con Susana Giménez. Es lo primero que hay que dejar en claro”.

No obstante, el mandatario provincial aclaró que el contrato en realidad lo tiene la Lotería de Santa Fe con un medio a nivel nacional y por un monto más bajo del que trascendió mediáticamente. “Es más barato que lo que salen los segundos en ese canal de televisión que sí tiene el contrato de la figura de Susana Giménez, y dentro de esta contratación puso la figura de esta diva para llevar adelante un sorteo que iba a hacer el Quini”, explicó y agregó: “Primero, se ha tergiversado una información. Segundo, la provincia no tiene ningún tipo de contrato con Susana Giménez. Y tercer punto, el monto que se contrató es infinitamente inferior a lo que se dijo en esta noticia falsa”.

Además remarcó que el Quini es de carácter nacional y está administrado por loterías de seis provincias. Pero también apuntó contra los que se hicieron eco de la noticia en redes: “Me preocupa que sindicalistas suban esta noticia y le mientan descaradamente a la sociedad. Que intenten mentir, tergiversar, como lo hacen frecuentemente, para intentar subirse a otra discusión, que es la discusión paritaria. Duele y molesta”. El dardo estuvo dirigido hacia Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, que en sus redes sociales compartió la cifra en dólares que circuló informalmente: “3 meses y medio de incentivo docente para 77.000 docentes de Santa Fe. Datos. No opinión”.

Finalmente, pasadas las tres de la tarde, la Lotería de Santa Fe publicó en su página web un comunicado intentando echar luz sobre los acontecimientos, asegurando que se trata de una “fake news” y remarcando que la entidad no tiene ningún contrato con Susana Giménez. “En estos últimos días, la Lotería de Santa Fe, ha sido víctima de una campaña difamatoria llevada adelante por algunos periodistas y por ciertos dirigentes gremiales”, sostiene el escrito. Y agrega: “Sólo hemos contratado pauta publicitaria nacional con Telefe a través de la productora responsable de comercializar su contenido (Telinfor S.A.), donde el canal en virtud de la inversión se hizo cargo de la realización”.



En ese sentido, el mensaje explica que por la contratación de la publicidad en el canal se acordó que la productora se encargara de realizar los servicios del comercial incluyendo la imagen de Susana Giménez. “Es el mismo procedimiento que se viene realizando desde hace dos años con excelentes resultados para el organismo”, aseguraron. “Por todo lo expuesto, y ante las acusaciones falsas e infundadas, desde Lotería de Santa Fe no podemos más que aclarar la situación. Los montos que se hablan son irrisorios, imposibles incluso cuando son más que el doble de los que tiene presupuestados Quini 6 para publicidad en todas las provincias durante todo el año”, remarca.

Por último, en el comunicado se recuerda que la Lotería de Santa Fe es un organismo descentralizado que “no solo no recibe peso alguno del gobierno provincial”, sino que además sus ganancias se destinan a distintas áreas y organismos del Estado. “Es probable que las denuncias que hemos realizado para combatir el juego clandestino, principalmente sitios de apuestas online que captan jóvenes de todas las edades estén detrás de estas mentiras, pero seguiremos trabajando para que Lotería aporte cada vez más a la acción social y combatiendo el juego clandestino”, finaliza el escrito.

Con información de Pagina 12