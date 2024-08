Qué dijo Laurita Fernández sobre la futura paternidad de Federico Hoppe con Maca Rinaldi

Uno de los embarazos de la farándula que se conocieron esta semana fue el de la bailarina Macarena Rinaldi, quien espera una nena junto a su pareja, el productor Federico Hoppe, exnovio de Laurita Fernández.

En este contexto, la protagonista del musical Legalmente rubia estuvo de visita en Ángel responde (Bondi Live) y, como era de esperar, fue inevitable la consulta sobre la novedad por parte del periodista a su invitada.



Así las cosas, lejos de esquivar el tema, Laurita Fernández no tuvo más que palabras cariñosas para su ex y su actual mujer, así como reveló que fue el propio Hoppe quien se lo contó antes de que supiera públicamente. “Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”, confió de movida.

Al tiempo que, lejos de intentar cambiar de tema, Fernández se mostró feliz por Hoppe y Rinaldi. “Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa, la pareja… no me sorprendió”, aseguró.

Asimismo, confesó su alegría al verse cumplido un gran anhelo en la vida del productor de Marcelo Tinelli. “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”, concluyó.

Fuente: Diario Show