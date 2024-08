Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y lo asaltó a la salida de un restaurante

Gonzalo Valenzuela denunció que fue asaltado en Santiago de Chile por un taxista que le robó la tarjeta de crédito y 400.000 pesos chilenos, con el agravante de que no recuerda nada de la situación porque, según relató, le habrían suministrado drogas.



El actor contó que los hechos ocurrieron el jueves por la noche, cuando salió a cenar con sus amigos a un restaurante y pidió un taxi para volver a su casa. Sin embargo, una vez arriba del vehículo comenzó a sentirse mal. Valenzuela aseguró a Teletrece que fue drogado dentro del local y que el chofer se aprovechó de la situación.



"Justo se pone a llover con full viento y yo iba caminando por Vitacura a ver si pillaba un taxi. De repente para un auto y me dice: ¿necesitas un Uber? Y me muestra la maquinita para pagar con tarjeta. Pucha, ahí yo confié y me subí feliz adelante, pensé que me había caído del cielo", relató.

Agregó que "a los dos minutos me preguntó por qué estaba llorando y me pasó una botella de agua", que aceptó porque "parecía nueva", y "al rato me pasó el aparato para que le pagara el viaje, mucho antes de llegar a destino". También indicó que no pudo realizar el pago porque el dispositivo rechazó varias veces la clave de seguridad.

"Me dice que tratemos de nuevo y claro, ahí debe haber mirado mi clave y me dice: 'A ver, préstame la tarjeta para ponerla yo'. La pone debajo de la máquina y nada, no funciona. Le digo que paremos en una bomba de servicio, que saco plata para pagarle", recordó el actor.

Pero cuando bajó para ir al cajero, el chofer del taxi arrancó y huyó. "Miro la tarjeta y claro, era de otra persona. Tenía otro nombre. El gallo me había cambiado la tarjeta", denunció. Valenzuela afirmó que no recuerda nada desde ese momento y no sabe cómo llegó a su casa. Horas después notó que le habían robado 400.000 pesos de su cuenta.

"No hagan como yo que tomé ese auto. Pienso que le podría haber pasado a la Kika (Silva, su pareja) o a mis sobrinas. Por favor sean precavidos", pidió a los chilenos.

