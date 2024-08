Luis Ventura ventiló la terrible maldad que le hizo Jorge Rial cuando eran amigos

Luis Ventura opinó del escándalo que involucra a Tamara Pettinato y no pudo evitar una comparación. Es que recordó lo que le ocurrió a él hace 10 años, cuando al aire de Intrusos (América), el ciclo que conducía su amigo Jorge Rial, se descubrió que iba a tener un hijo extramatrimonial con su amante. Afligido, mencionó la terrible maldad que le hizo el presentador -al que consideraba su hermano- y reavivó una polémica que para muchos ya había quedado en el pasado.

“En algún momento estuve en los zapatos de Tamara. Me dejaron afuera también (de Bendita). Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el or… Al otro día me enteré que el conductor me había despedido. El canal me abrigó, me cobijó y me acompañó en estos casi 25 años que llevo en América. Fue el conductor, no el canal”, se le escuchó decir en LAM, remarcando que Jorge no quería darle una licencia como explicó en aquel entonces al aire.

El quiebre se dio porque Rial no pudo soportar que su compañero le pidiera a Fabiana Liuzzi que abortara a la criatura. Sin dudarlo, lo apartó del exitoso ciclo de espectáculos y desde entonces la amistad se rompió para siempre. Sin embargo, poco después le propuso criar y darle el apellido a Antonito, pero Luis se negó rotundamente. “Yo llegué al canal ese día y ya me habían anticipado que él quería que me echaran”, destacó el año pasado en una de las emisiones de A la tarde (América).

Los detalles del documento que Jorge Rial le hizo firmar a Luis Ventura por miedo a que lo asesinaran

Meses atrás, en una nueva pelea mediática, Luis Ventura volvió a contar el importante pedido que le hizo Jorge Rial cuando eran íntimos amigos. Por miedo a que le pasara algo, el exconductor de Intrusos quiso que la persona a la que consideraba un hermano del corazón firmara un documento en el que se hacía responsable de Rocío y Morena Rial, las chicas que adoptó con Silvia D’Auro, en caso de que él muriera.

“Fue en un compromiso que adquirimos en un camarín. Él tenía miedo de que lo asesinaran. Firmé papeles y documentos, entonces lo que yo hago es cuidar, dentro de lo que puedo, a una niña que se convirtió en mujer y es madre”, aseguró Ventura, explicando por qué defendía tanto a Morena en medio de sus problemas económicos.

Fuente: El Destape