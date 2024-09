Desde la CGT respondieron las críticas de Cristina Kirchner: “Las cartas de la expresidenta no suman nada”

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a ocupar en las últimas horas el centro de la escena política nacional con su extenso documento en el que apuntó la mayoría de sus cañones a criticar la política económica que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, lo que provocó un arduo intercambio en redes sociales con el Presidente. Sin embargo, el texto no escatimó críticas hacia el peronismo y también, sin nombrarla, a la CGT, al cuestionar la falta de actualización de la representación sindical.

Más allá de su ida y vuelta con Milei, Cristina Kirchner recibió ayer la respuesta desde la central obrera: Pablo Moyano, cercano al kirchnerismo; Andrés Rodríguez, titular del gremio UPCN y secretario adjunto de la central obrera, y Gerardo Martínez, líder de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales cegetista, rechazaron públicamente este sábado los dichos de la exmandataria.

“Las cartas de la ex presidenta no suman para nada, no suman. Llamen a una reunión del PJ y matémonos ahí adentro, no públicamente. La crítica a la CGT no la entiendo, que se hagan cargo ellos, que pusieron por dedo a los diputados y diputadas en las provincias y después nos terminaron traicionando”, fustigó Moyano.

El dirigente camionero insistió con que “esa autocrítica se tiene que dar en un debate interno, y no en público” y aseguró que “el mayor error es empezar a cuestionarlo o pelearlo públicamente”.

“Volvemos a las peleas anteriores que llevó a este cachivache de presidente. Cuando habla de la CGT, o que dé nombre o yo no me voy a hacer cargo, nosotros fuimos a tribunales, se judicializó la reforma laboral, las marchas, los paros. Viejo, que cada cual se haga cargo, los que traicionaron y salió la Ley Bases fueron los diputados y diputadas del peronismo, de Tucumán, de Catamarca, de Salta. Esa crítica a la CGT no la entiendo”, apuntó Moyano.

Rodríguez, en tanto, se despegó de las críticas que hizo Cristina Kirchner por la falta de actualización de la representación sindical. “Creo que tiene que revisar mejor los números. En la población económicamente activa, que podemos catalogarla aproximadamente en unos 18 millones de ciudadanos, el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto del movimiento obrero que haya querido que haya informalidad, es producto de la falta de políticas del Gobierno desde hace mucho tiempo”, sostuvo el sindicalista en declaraciones a radio AM 750.

Por su parte, Gerardo Martínez dijo a Infobae: “Cristina Kirchner es la responsable de Alberto Fernández ya que, asumiendo su postura imperial del dedo, lo designó como candidato. Que asuma su responsabilidad. La dedocracia no es parte de la institucionalidad del peronismo. Las elecciones democráticas son fundamentales para que los afiliados decidan soberanamente”.

Agregó que “la mejor autocrítica ante nuestros errores es que todos los sectores del peronismo provoquemos una renovación de segunda generación sin que nadie tenga una acción de oro y nos demos la oportunidad de generar una matriz que vuelva a recrear la confianza y una fórmula de gobernanza con desarrollo, producción y trabajo, con un Estado eficaz y eficiente donde nos comprometamos a no repetir las fórmulas del pasado y a que el eje sea la justicia social”.

El día viernes, en el documento difundido a través de sus redes sociales, la ex vicepresidenta había dejado su reproche al movimiento sindical al sostener que “el peronismo se desordenó cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales”, y al subrayar que “sólo el 40% de los trabajadores registrados en la actividad privada está sindicalizado”.

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo, ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, sostuvo.

“Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Fernández de Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado en el Gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández. Hay un 45% de informalidad que se viene arrastrando y que se va incrementando. Nosotros siempre hemos mantenido el criterio de que la gente tiene el derecho al trabajo, pero al trabajo digno y formal”, respondió hoy Rodríguez.

Ayer, Cristina Kirchner publicó una carta de 8 páginas, titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”, en la que analiza la realidad de la Argentina y cuestiona de forma contundente las políticas implementadas por el gobierno nacional que encabeza Javier Milei.

En el documento, la exmandataria no escatimó en hacer una fuerte crítica al interior de Unión por la Patria, al asegurar que el peronismo “se torció” y “se desordenó”, tras la experiencia del Frente de Todos.Entre otras cosas, la ex vicepresidenta volvió a reiterar su malestar por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que firmó Mauricio Macri, y con los términos de la renegociación que llevó a cabo el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, con la venia de Alberto Fernández.

“El peronismo se torció cuando olvidó que los muertos no pagan las deudas y convalidó el préstamo multimillonario e irregular que el FMI, violando su propia normativa interna, que había otorgado al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones”, señaló la ex mandataria, al recordar la polémica que se dio entre el kirchnerismo y Alberto Fernández al tratar la renegociación del acuerdo.

“No sólo eso, se castigó a nuestro país fijándole sobretasas de interés usurarias y curvas de vencimientos incumplibles. Por si eso fuera poco, se permitió además que se apliquen las políticas dictadas por el organismo que dieron comienzo a un proceso inflacionario”, agregó.

La importancia de CFK para el peronismo

Consultado sobre la importancia de Cristina Kirchner dentro del peronismo, el titular de UPCN dijo que si bien “la expresidenta tiene un contexto importante de apoyo, pero no es para nada hegemónica” en esa fuerza.

“El peronismo está disperso, hay que reordenarlo, y que ese reordenamiento dé lugar a posicionamientos, a deliberaciones, a autocríticas, y de ahí empiece a perfilarse una posibilidad de una estructura orgánica de lo que debe ser un movimiento tan trascendente como el peronismo. Pero eso requiere de un tiempo y de ahí surgirán líderes, y es probable que ese liderazgo, es mi opinión, venga del interior del país”, analizó Rodríguez.

“Por supuesto que (el kirchnerismo) es un sector importante que tiene que ser valorado, pero hay otros sectores del peronismo que tienen que ser valorados como los gobernadores, la propia CGT. Esto todavía está en veremos, hoy por hoy hay una dispersión del peronismo. Pero ese reordenamiento se va a ir dando. No estoy criticando ni menoscabando a nadie, solo estoy describiendo la realidad”, añadió.

