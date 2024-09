Crece la preocupación por Loly Antoniale y sus fans organizaron una cadena de oración

Loly Antoniale volvió a estar en boca de todos y no por alguna novedad de su carrera o regreso a la Argentina. Es que no se sabe nada de ella desde el 9 de mayo, cuando hizo el último posteo en Instagram. Angustiados, sus fanáticos ya no aguantan la incertidumbre y se organizaron en una cadena de oración para pedir que esté bien, ya que temen una mala noticia.

Poco después de esa fecha, se viralizó una foto suya en un aeropuerto que despertó rumores de embarazo. Sin embargo, ella jamás emitió bocado al respecto, lo que generó más preocupación entre sus seguidores, aquellos que la apoyan desde sus comienzos y fueron incondicionales tras su escandalosa separación de Jorge Rial.

“Qué raro que Loly no subió más fotos. ¿Alguien sabe algo de ella?”, “¿Estás esperando un bebé?”, “Desapareciste del mapa”, “Que alguien averigüe si le pasó algo”, fueron algunas de las preguntas que hicieron los usuarios en las redes, mientras que otros dijeron: “Oramos por vos”, “Ojalá estés bien”, “Que Dios te proteja”, “Esperamos que pronto puedas contarnos qué te pasó”.

Fuente: TN