Emma Vich de Gran Hermano cumplió su máximo sueño, lo festejó con Lali Espósito y dejó a todos en shock

Emma Vich cumplió uno de sus máximos sueños. Luego de su salida de Gran Hermano 2023 (Telefe), el cordobés presentó en vivo la última canción que estrenó.

El exparticipante del reality dio un show en la Fiesta Plop y cantó su tema “Los 2000′s”. Además, en sus redes sociales luego se mostró junto a su ídola Lali Espósito.

En su reciente lanzamiento, Emma usó una frase que le había dicho Catalina Gorostidi durante una pelea que tuvieron en la casa. “No vas a bailar ni con Tini, ni con Lali, ni vas a tener tu show”, le había dicho la médica pediatra.

Sin embargo, ahora el cordobés cumplió su sueño y tuvo su esperado show en vivo. La presentación fue en el teatro Vorterix del barrio de Colegiales, donde fue aplaudido por el público que había ido a la fiesta.

En sus redes sociales, Emma compartió su alegría por este logro en su carrera artística. Además, horas después, mostró la selfie que se sacó con Lali Espósito. “Amorch”, escribió él junto a un emoji de corazón blanco.

“¡Gracias por tanto!”, expresó Vich en el video que compartió en Instagram. Su logro dejó a todos en shock y recibió varios mensajes de felicitaciones. “Hermoso, súper merecido”, le comentó Virginia Demo.

Así es la canción de Emma Vich con referencias a Britney Spears

El ex Gran Hermano estrenó hace diez días una nueva canción y causó furor en las redes sociales. Se trata de “Los 2000′s”, un tema en el que dejó en claro su fanatismo por Britney Spears.

Lo que Vich buscó con este lanzamiento fue demostrar que si bien Cata le deseó el mal, él pudo seguir con su sueño de triunfar en la música. “Ahora soy iconic, baby soy un popstar. Estar a mi lado te sube de nivel”, canta él en la primera estrofa.

Al igual que en la casa de Gran Hermano, Emma transmitió en esta canción su fanatismo por Britney. En un momento de la letra, lanza la reconocida frase “give me baby one more time” del hit “Baby one more time” de la estrella estadounidense.

Además, tanto en sus looks como en sus gustos, el cordobés siempre manifestó su atracción por las tendencias de la época del 2000. Por eso, en su tema expresa: “Volvieron los 2000′s, estamos iconics como estrellas de cine”.

