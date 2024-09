Pullaro: “Necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente y menos costosa”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, en conferencia de prensa, enfatizó la necesidad de contar con “un Poder Judicial más moderno y eficiente”, y en ese sentido anticipó que “no le vamos a hacer gastar un peso de más a los santafesinos en áreas que no sean eficientes”.

Además se lo consultó sobre la renuncia de María Angélica Gastaldi, la primera mujer en acceder a la Corte Suprema de Justicia santafesina, y la calificó como “una persona íntegra y acorde a lo que dice la Constitución y las leyes vigentes, y que da un paso al costado después de haber hecho un inmenso trabajo en la Justicia durante muchos años”. Cabe recordar que la renuncia de Gastaldi se suma a la anteriormente anunciada para a partir de noviembre por Mario Netri, y como consecuencia, la Corte Suprema de Justicia tendrá dos vacantes de los cinco magistrados mayores a 75 años, límite estipulado por la ley.

“Necesitamos una Justicia que pueda ser más eficiente, que le de más respuestas a la sociedad y que, en ese reordenamiento, pueda ser menos costosa para la provincia”, remarcó Pullaro.

Al ser consultado acerca de quiénes serán los reemplazantes de los ministros renunciantes, explicó: “No hay nombres todavía, lo vamos a evaluar con nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia, y vamos a tener una ronda de consultas, primero con los partidos políticos de Unidos, posteriormente con los partidos políticos con representación parlamentaria”. “Por supuesto que tenemos una mirada: queremos una Justicia moderna, con criterios de eficiencia, de eficacia, de autoridad y de volúmenes de trabajo diferentes”, destacó.

Análisis de productividad

A continuación, el gobernador dijo: “Estamos trabajando para reestructurar la Justicia, para que a la provincia de Santa Fe no le salga tan caro tener una Justicia que no es eficiente. No le voy a hacer gastar un peso más a los santafesinos en ninguna de las áreas”. Luego recordó que “apenas empezó nuestra gestión, pedimos un análisis de productividad de cada una de las áreas judiciales para poder tener una planificación de los cargos solicitados, porque para construir cualquier política pública uno tiene que tener datos. Y, al día de hoy, no tenemos esa respuesta”.

Sobre el final, Pullaro se refirió al avance de las obras que actualmente se desarrollan en el ámbito judicial: “El Poder Judicial nos pide un refuerzo de partidas por las obras de Tribunales. ¿Saben que el ritmo de ejecución que llevaba la Corte Suprema de sus obras era tan acelerado que en 6 meses gastó 107% de todo el presupuesto que tenía para el año?”, declaró ante la prensa, durante una recorrida por el Laboratorio Industrial Farmacéutico de la provincia, en Santa Fe, donde anunció un aumento de la producción de repelentes para prevenir el dengue.

“No me van a venir a apretar con que no tienen más presupuesto; en la Justicia tienen que tener una previsión presupuestaria, saber cómo van a ejecutar los recursos. Cumplo a rajatabla con la ley y, en función de lo que indica la ley, no le falta a ningún poder del estado un solo centavo”, concluyó.

CON INFORMACION DEL GOBIERNO DE SANTA FE.