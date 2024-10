Valeria Soltermam "destruyó" a Viotti

En la sesión del día de ayer en el Concejo Municipal, Valeria Solterman no anduvo con chiquitas y fue con los tapones de punta: Acusó directamente al Intendente Viotti de estar demasiado lejos de la gente, de estar recluído en su despacho y de no caminar la calle, de no estar ni siquiera interesado por los verdaderos problemas que el común de los rafaelinos tiene.

La observación tiene su razón de ser en acontecimientos sucedidos en los últimos días, cuando tuvieron lugar los incendios en el predio lindante a la UNRaf, que alertaron a los vecinos de barrio Antártida Argentina.

Si bien el fuego estuvo controlado en todo momento, los vecinos, desesperados, intentaron contactarse con el intendente y algunos de sus funcionarios. Nadie les atendió el teléfono, según relatan los vecinos del sector. “Nos desesperamos, imagínate, hubo gente que tenía el fuego a dos metros de sus casas. Nosotros supimos después que el fuego estaba bajo control -expresó un vecino- pero en el momento temimos perder todo. Intentábamos comunicarnos con las autoridades, el intendente, algunos de sus funcionarios, pero nadie nos respondió. ¿Dónde tiene que estar el intendente sino al lado nuestro, en un caso así?”. Es el gesto lo que reclaman los vecinos, claramente, y lo que Soltermam nota como lejanía, no sólo por esta situación en particular.

“En lugar de carta abierta a los vecinos, tendría que estar más cerca de la gente, cuerpo a cuerpo, no perder el foco de la confianza que le dieron los votantes rafaelinos. Y no solamente no pone el cuerpo, sino que tampoco da respuestas”, enfatizó la concejala y añadió ejemplos: En Barrio Barranquitas hace más de ocho meses que tienen el playón deportivo de calles Carlos Gardel y Tucumán, a oscuras. En Barrio Mosconi, hubo un gran avance de construcciones irregulares en el espacio público, por parte de vecinos ya denunciados, situaciones que ya fueron informadas a las autoridades oportunamente. En barrio Villa Podio hay 60 niños y niñas y más de 15 adultos mayores esperando que la Municipalidad refuerce el aporte para poder acceder al servicio de copa de leche. En Barrio Mora, con la recolección de residuos, pidieron que se modifique el horario del servicio porque hay gente que rompe las bolsas. Calle Cerdán, en Barrio Güemes, sigue con enormes roturas. Todos problemas que el intendente esquiva. Y son respuestas para la gente, no para nosotros. No se les puede estar aumentando los impuestos como se hizo y dejar tantas respuestas sin dar, Viotti miente, dice una cosa y hace otra, dice escuchar a la ciudadanía, pero no da ni una respuesta, mucho menos, soluciones”.