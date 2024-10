Amsafé rechazó la propuesta paritaria de la provincia pero descartó la posibilidad de un paro docente

Este viernes docentes públicos de Amsafé votaron en asamblea provincial entre las mociones mayoritarias de rechazo presentadas en la previa entre las seccionales de cada departamento. Se resolvió rechazar la propuesta paritaria del Gobierno provincial y realizar jornadas provinciales de protesta con asambleas en las escuelas.

Se resolvió aplicar esta iniciativa que era una de las mociones que estaban en juego frente a las demás que planteaban rechazar con la implementación de un paro docente, la cual se desestimó por el momento tras la votación de 21.789 docentes en la provincia, de los cuales detallaron que 20.395 optaron por el rechazo a la oferta salarial. Las jornadas de protesta serán el próximo 15 y 23 de octubre.

Votación de Amsafé por el rechazo

La oferta que ofreció el Ejecutivo provincial a estatales (Upcn ya aceptó), docentes y personal de salud fue de un incremento del 12 por ciento dividido en tres aumentos mensuales: 6% en octubre, 3% en noviembre y otro 3% en diciembre.



En Amsafé La Capital las mociones presentadas eran cuatro. Una de las mociones era rechazar la oferta y realizar jornadas de protestas el 15 y el 23 de octubre a la espera de una mejora salarial. Las otras tres proponían paros, con diferentes características de medidas de fuerza.

Malestar de los docentes

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, se posicionó tras la votación de las bases: "Rechazamos la propuesta porque no da cuenta de la pérdida salarial de los trabajadores de la educación. Los compañeros jubilados nuevamente percibirán sus aumentos salariales 60 días después en febrero de 2025".

"Es un Gobierno provincial que no da cuenta de todos los planteos en paritaria. Exigimos una nueva convocatoria a paritaria y que de una respuesta. Las jornadas provinciales de protesta tendrán reuniones en sedes gremiales, conferencias de prensa, asambleas en las puertas de las escuelas, abrazos solidarios, volanteos, etc. El paro y movilización es una herramienta pero no la única", afirmó Alonso.

Para concluir, Alonso expresó: "Es vergonzoso que la provincia no reconozca la deuda que tiene con los trabajadores, la deuda con los jubilados, discontinuar traslados y titularizaciones, hay que decir claramente que hay compañeros que tomaron cargos y no se pueden trasladar, el Gobierno le niega la estabilidad laboral a los trabajadores de la educación".

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.