La preocupación de Elba Marcovecchio por Allegra, su hija de 14 años

Mientras Jorge Lanata se recupera de su cuarta operación en el Hospital Italiano, Elba Marcovecchio, su esposa, continúa con su pelea mediática y legal con Bárbara y Lola, las dos hijas del periodista,

Una de las últimas noticias que trascendió fue que Sara "Kiwita" Stewart, la ex pareja de Lanata, hizo uso de un poder que le había otorgado el periodista deshabilitando el que tenía su actual esposa. Gracias a esto, entre otras cosas, los colaboradores de Lanata volvieron a tener su puesto de trabajo.

Angustiada por la situación, Marcovecchio expresó: "Somos una familia ensamblada y mis hijos, que son nuestros hijos, están sufriendo. ¿No pueden sufrir porque no tiene sangre Lanata? Es asqueroso lo que están haciendo con dos criaturas. Una barbaridad, ¿no son nada por no tener sangre de Lanata?"

La abogada es madre de Valentino (16) y Allegra (14) y contó que está muy preocupada por su hija menor, quien no quiso ir a la escuela. "No tengo idea. Que digan lo que quieran, mi hija tiene 14 años. Lo único que me importa son Jorge y mis hijos. Jorge, consciente o inconscientemente me está esperando".

Por su parte, este viernes, los integrantes de Intrusos (América) aseguraron que Allegra "no quiso ir a la escuela" por la situación familiar que se está atravesando.

"Tocaron un límite con los hijos. Por eso, fue que ella contó que Allegra, su hija, no quiso ir al colegio. Cuando ella hace lo de la cautelar, tuvo que ver con proteger a sus chicos. Todas las barbaridades que dicen sobre Elba los afectan", comentó Laura Ubfal en el programa.

Luego de esto, Guido Záffora aclaró que, si bien ni Bárbara ni Lola Lanata se habían metido con los hijos de Marcovecchio, se ven "afectados por lo que se dice en las redes sociales. "Nadie los ataca directamente, pero bueno (igual es compleja la situación)", cerró el periodista.

Fuente: Pronto