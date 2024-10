Flores a Cristina, palos a Pullaro

Para el jefe de la bancada de diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, “la más indicada para conducir el Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner”. El legislador santafesino cree que reúne dos condiciones esenciales: la capacidad de amalgamar hacia adentro y articular hacia afuera con sectores afines, y la de encarnar “una propuesta alternativa de futuro que regenere la esperanza en los argentinos” con la fuerza política creada a mediados del siglo pasado por Juan Domingo Perón. “Creo que nadie como Cristina puede hacer esa tarea”, dijo durante una entrevista con Rosario/12 en la sede de la remodelada Departamental del PJ. Desde allí, el candidato a vicepresidente tercero del PJ nacional, tiró contra el gobernador Maximiliano Pullaro: “En algunas cosas, Pullaro casi que es un Milei bis, lo noto muy poco diferenciado de las coordenadas económicas y políticas que plantea Milei a nivel nacional”.

—Finalmente no se logró la unidad a nivel nacional del PJ.

—Los que participamos de la lista de Cristina tenemos un plus, porque claramente podremos hablar de nuestra propuesta junto con un liderazgo que ya es altamente reconocido en la sociedad argentina, pero principalmente en los adherentes al PJ.

Martínez considera que la ex Presidenta es quien mejor puede articular los diferentes “dispositivos” peronistas a la “estrategia” de posicionar al partido en una “muy clara oposición al proyecto político que encabeza Javier Milei”. Pero, también, para “ir generando las condiciones para tener una propuesta alternativa de futuro que regenere la esperanza en los argentinos y en las argentinas”. "Yo veo -agregó- la necesidad de una mayor articulación del Partido Justicialista con los bloques parlamentarios. Veo la necesidad de una mayor articulación con el movimiento obrero organizado y con los partidos justicialistas de las provincias, con nuestros gobernadores, intendentes y concejales. Todo eso necesita ponerle un nombre que ayude a que ese proceso se genere. Y ahí es donde el nombre de Cristina Fernández de Kirchner es muy fuerte, creo que nadie como ella pueda hacer esta tarea".



"Nosotros creemos que el peronismo tiene que tener una postura clara respecto a Milei y una postura clara respecto a la reconstrucción de las expectativas de futuro, la unidad es un valor imprescindible. Esa unidad, se sabe perfectamente, no es una unidad monolítica, sino que tiene que tener la capacidad de contener diversidades, y esas diversidades tienen un límite también, que es cuando empezás a desperfilarte respecto a ser oposición a Milei o cuando empezás a desperfilarte respecto a lo que le ofrecés en términos de futuro a los argentinos. Eso es lo que está en juego. A mí me preocupó algunos gobernadores que le ponen los votos a Milei para sostener el veto contra las universidades o contra los jubilados, el caso de Osvaldo Jaldo en Tucumán, que quiere participar de nuestra interna. Entonces la pregunta es ¿él quiere un PJ opositor a Milei o quiere un PJ domesticado a Milei?



Con respecto al movimiento interno del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló​: "Yo veo el ecosistema de valores que refleja Axel en la gestión y como líder político, y lo veo más cerca del ecosistema de valores y de ideas de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el lugar donde estuvo siempre. Entonces, habiéndose cerrado la puerta de una lista de unidad, yo voy a trabajar para que Axel diga que Cristina es la persona que necesita el Partido Justicialista en la conducción nacional.

Los pasillos de la Facultad

Martínez compartió pasillos de la Facultad de Ciencia Política de la UNR con el gobernador Pullaro. "Tenemos relaciones humanas que vienen de tiempo de haber compartido las aulas de la Facultad”, dijo el diputado nacional de UxP. “Tenemos un diálogo permanente”, agregó. Eso no lo inhibe de tener una mirada crítica del mandatario.



—A casi un año de la asunción de Pullaro, ¿cómo ves su gobierno?

—Tiendo a ser muy crítico de la gestión del gobierno. Lo noto muy poco diferenciado de las coordenadas económicas y políticas que plantea Javier Milei a nivel nacional. Es cierto que intenta diferenciarse, pero en la práctica termina siendo bastante parecido. No lo noto con la pasión necesaria para defender a la provincia de Santa Fe en temas que han sido centrales. La coparticipación de la Nación a Santa Fe, en términos nominales, ha caído un 13%. Las transferencias no automáticas en términos nominales han caído un 25% y en términos reales casi un 80%. Realmente el gobierno de Milei le está haciendo muchísimo daño a la provincia de Santa Fe y no noto en el gobernador y en su equipo de gobierno la personalidad necesaria para plantarse frente a un planteo claramente unitario, que es el que hace el Gobierno nacional.



“Le reconozco el liderazgo necesario para hacer un cambio en la política de seguridad en la provincia y que tengamos una situación de menor cantidad de balaceras a las que veníamos teniendo y de una reducción importante en los homicidios dolosos. No es poco, creo que así y todo no alcanza”, añadió.

-¿Por qué?

-Noto un montón de elementos que tienen que ver con la política de seguridad que los veo igual de desordenados que antes. Y yo no quiero una política de seguridad en donde la policía administre la distribución del delito en el territorio. Yo quiero una policía que persiga y termine con el delito, y que haga sentir tranquila a la gente. No porque los delincuentes pactaron en qué zona actúa cada uno.



En ese sentido, dijo que “hay algunos, alrededor de Pullaro, que le están diciendo que tiene que tener un proyecto de poder hegemónico, que domestique a la Justicia, al Poder Legislativo, que se proyecte nacionalmente, que recurra a imágenes y a una estética que lo asimilan demasiado a la que prioriza Milei”. A Martínez le parece antirrepublicano. “Los santafesinos hemos elegido un gobernador y no un príncipe para que lleve adelante los destinos de la provincia”, remarcó.

-En alguno de esos aspectos parece ser exitoso, aunque en otros no. Tiene una confrontación con la cabeza del Poder Judicial se muestra muy duro con los sindicatos estatales.

-Bueno ahí es donde claramente te digo que casi que es un Milei bis, no encuentro diferencias sustanciales en la forma en que se ha comportado con los trabajadores organizados respecto a lo que plantea Milei. Y si algo le faltó a todo eso fue esta imagen patética de llevar a docentes trabajadores estatales esposados a una audiencia imputativa. También lo noto falto de timing en determinadas situaciones productivas que están pasando. No lo noto todavía fuertemente comprometido con el cierre de Dow.

CON INFORMACION DE PAGINA12.