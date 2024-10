El campeón del mundo y bicampeón del mundo con el combinado nacional de fútbol dirigido por Lionel Scaloni, Enzo Fernández, y su esposa e influencer, Valentina Cervantes están juntos desde hace algunos años y fruto de este vínculo amoroso nacieron Olivia y Benjamín Fernández. De igual forma, un medio reconocido y especializado en espectáculos prestó atención a las redes sociales de ambos y habría encontrado algunos indicios que podrían ser tenidos en cuenta para afirmar que se habrían separado.

Revelaron pruebas que indicarían que Enzo Fernández y Valentina Cervantes estarían separados: los detalles

Recientemente se cumplió un año del nacimiento de Benjamín Fernández, el hijo menor de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, y claramente hubo celebración. El hermano de Olivia Fernández pudo festejar el primer aniversario de su nacimiento con una colorida decoración y con el amor de sus padres. Ahora bien, muchos usuarios comenzaron sentir que algo no estaba del todo bien o correcto al observar que la mujer de 24 años subió foto junto a sus herederos pero sin la presencia del jugador del Chelsea de Inglaterra.

En este marco, @lomaspopucom en sus historias de Instagram planteó la posibilidad de podría haber ocurrido algo entre ambos jóvenes: "Mucha me está diciendo que pasa algo entre Enzo y Valu, ya que no hubo foto familiar en el cumple de su hijo. Así que me puse a ver sí veía algo raro...". Y en cuanto a la información recolectada, continuó diciendo: "Ambos subieron fotos con Benjamín. Datos: ella subió foto con Enzo (en la segunda imagen), Enzo no le dio like a ese posteo, él subió fotos también pero no aparece Valu en ninguna foto (Valu sí le dio like)".

La recopilación de datos en cuanto a la interacción o publicación de fotos que ambos mantienen no quedó ahí, sino que brindó más precisiones relacionadas al manejo en redes de Enzo Fernández y Valentina Cervantes: "Y otro dato... Enzo likeaba todas las fotos de Valu. Y los dos últimos posteos (incluyendo al que hizo junto a su hijo que cumplía años) no hay like de Enzo". Y agregó en cuanto a que el futbolista profesional compartió y comentó una publicación de un medio deportivo: "Y Enzo compartió esta publicación en sus historias y además le dio like y comentó. Y a la foto que subió Valu no, o sea, ni un like".

Posteriormente, este medio de Instagram reforzó la idea de que la pareja no tiene foto familiar, sino que hay de ellos con los dos hijos pero por separado. @lomaspopucom recibió la contestación de su historia y un un usuario aportó: "Popu, el fotógrafo había subido foto con ambos agradeciéndoles en sus historias". En esta sintonía, el encargado de investigar expresó en otra storie: "Claro, foto con el señor agradeciendo. Pero no hay foto de toda la familia".

Por último, @lomaspopucom finalizó este análisis de redes e interacción entre Enzo Fernández y Valentina Cervantes, que podrían haberse separado, comparando anteriores publicaciones de los dos y se remontó al 2022 y 2023 en donde sí tuvieron foto familiar junto a Olivia Fernández, se habían etiquetado y likeado. "Y en los cumpleaños de su otra hija hubo foto de todos juntos. Además, con palabras dedicadas a él también", concluyó diciendo este medio de Instagram. La realidad es que ninguno dio mayores certezas respecto a esto, pero la poca interacción en Instagram podría indicar que algo sucedió en la pareja.

Fuente: caras.perfil.com