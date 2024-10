Alejandro Sanz confesó cómo logró superar su profunda depresión: su clave personal

Tras haber cambiado de productora discográfica, en las últimas horas Alejandro Sanz estrenó Palmeras en el jardín, la canción con la que adelanta lo que será su nuevo disco después de un tiempo alejado de la música, como consecuencia de la profunda depresión que le produjo la separación de Rachel Valdés, su última pareja.

Según confesó el propio cantante madrileño, su distancia de los escenarios y los estudios de grabación tuvo que ver enteramente con su pérdida de inspiración y ganas de componer.

Hasta que, para expresar todo su dolor, logró poner en palabras por medio de esta canción su separación de la artista cubana con la que estuvo en pareja hasta mediados de 2023, momento en que precisamente atravesó una crisis de salud mental y no tuvo vergüenza alguna en contarlo a sus millones de fanáticos a través de sus redes sociales, al expresar: "No estoy bien. No sé si sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado", lo que generó una enorme preocupación.

Así, pasado ya un año de aquel complejo momento anímico en el que tuvo la lucidez de pedir ayuda a "las personas correctas" y trabajar mucho en terapia, Alejandro Sanz logró salir adelante y hoy vive una nueva etapa en su vida.

"Pese a que sabía que en el sitio donde más feliz estoy es sobre un escenario, en algún momento sentí que no quería seguir, quería simplemente no estar, desaparecer, que nadie me hablara o me viera", reveló recientemente a La Nación. Pero no obstante, confió que "las personas con las que estaba trabajando me enseñaron la importancia de rodearse con gente que te quiera... También la importancia de no aislarse, de salir de la casa. Son etapas complicadas", admitió.

Y por último, dejó un mensaje esperanzador al admitir que "cada persona es un mundo y los problemas de salud mental nos afectan de forma distinta a cada uno. No hay una fórmula exacta para estar bien, pero con mucho esfuerzo se puede salir de casi cualquier cosa".

La salud mental de Alejandro Sanz: preocupación y un relato que estremece

Después de aquellos angustiantes mensajes en los que reveló que no estaba nada bien anímicamente, Alejandro Sanz recurrió nuevamente a su cuenta de Twitter en junio de 2023 para compartir con sus millones de fans cómo se sentía pasadas unas semanas.

Así, el 26 de junio de 2023 el cantante madrileño volvía a escribir en la ex red social del pajarito para referirse a su salud por aquel entonces.

Fuente: Primicias Ya