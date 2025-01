Bárbara Lanata: "No hablaba con Elba antes, menos lo voy a hacer ahora"

Bárbara Lanata habló con Desayuno Americano y, si bien no dijo mucho tras la extensa entrevista que concedió Elba Marcovecchio a LAM, a 15 días de la muerte de Jorge Lanata, dejó algunas expresiones y aclaró los tantos sobre su relación con el resto de las personas cercanas al conductor.

Ya desde las redes sociales había sido muy dura al decir: "Qué triste todo. Nunca escuché tantas mentiras juntas. Apenas pasaron 15 días. Menos mal que mi papá ya no está para ver esto, porque le dolería mucho".

"¿Cómo la estás pasando vos, cómo estás?", le preguntaron y ella respondió: "Estoy triste, chicos, en serio, pasó muy poco tiempo, no voy a hablar, estoy llegando tarde a una clase".

Luego le consultaron por la entrevista que dio Elba y confirmó que pudo verla más tarde ya que en ese momento se encontraba en el cine: “No, sin palabras, no quiero hablar, en serio. No estuve hablando, me tengo que ir, tengo que cruzar, llego tarde, perdón”.

La palabra de Bárbara Lanata



Pero siguieron preguntándole y dijo que ella acudió a la Justicia no por creer que Elba no lo cuidaba, sino para poder formar una red de apoyo: "Es una pavada lo de la medialuna, nosotros pedimos una red de apoyo, no denuncié que le estaba dando medialunas".

Bárbara desmintió el supuesto mal vínculo con Sarah Stewart Brown, más conocida como Kiwi: "Yo a Kiwi la conozco desde que tengo ocho años, nunca puedo haber mandado un mail malo sobre Kiwi. O sea que todoEs toy re bien con Kiwi, pasé año nuevo con Kiwi, cené el lunes con Kiwi, hablo todo el tiempo".

Sobre la posibilidad de reunirse con Marcovecchio para ponerse de acuerdo, la hija mayor de Lanata dijo que eso no ocurrirá: "Yo no hablo con ella, hablan los abogados. No hablaba antes, menos ahora".

Fuente: NA