Bodoira, con números que le sonríen, va con todo al Concejo para pedir que no se haga la cárcel

Delvis Bodoira declaró que no tienen números ni encuestas por que eso sale muy caro, pero dejó bien sentado que sabe que otras fuerzas ya encargaron encuestas y que el resultado de las mismas es muy favorable para su lista, que los números le sonríen y que hoy por hoy no es para nada descabellado pensar que van a poner dos concejales, algo que el oficialismo de Viotti nunca lo pensó y que provocó un verdadero cimbronazo en el quinto piso del palacio municipal, hasta se habla de reproches muy duros y algunos pidieron la cabeza del candidato Juan Scavino, como fue el caso de una figura del radicalismo que no integra lista y que sin más se despachó el Sábado pasado en una informal conversación: "Scavino no mide ni medirá, es un capricho de los Viotti que lo vamos a pagar muy caro, se tienen que dar cuenta, vamos a perder feo, hace mucho que estoy en esto y no es que "sangro por la herida", pero la derrota va a ser inmensa. La verdad es que no se si hay a esta altura solución, habría que preguntarle a los abogados, pero si da un paso al costado le hace un favor a Viotti".

Con ese panorama, Delvis Bodoira se va a presentar en el Concejo para acercar formalmente un proyecto tendiente a que todo lo que tenga que ver con la cárcel se pare en forma inmediata. Bodoira pedirá que se derogue la ordenanza sancionada el 31 de enero y que se convoque al Consejo Consultivo Social, un CCS que con Viotti nunca sesionó y que al intendente no le conviene que lo haga.

El candidato sabe que no va a llegar a buen puerto, que es solo una puesta en escena, pero también que va a hacer mucho ruido y va a obligar a los justicialistas, a pesar que están compitiendo por el mismo objetivo, a pronunciarse al respecto, a poner el tema en debate y a apoyar la iniciativa de Bodoira.

Ya el gobernador dijo que el tema "se puede charlar", ahora habrá que ver si se da marcha atrás cómo va a repercutir en el electorado de Viotti y de su candidato Scavino.