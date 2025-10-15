Cande Ruggeri deslumbró con su look de novia

Cande Ruggeri deslumbró con su look de noviaESPECTÁCULO Julia VOSCO
Para la sesión fotográfica, Ruggeri optó por un vestido de novia tipo sirena de la firma Jano's Atelier. Este diseño ajusta la silueta hasta las rodillas y se extiende en una cola de encaje estructurada, que aporta dramatismo y sofisticación. Confeccionado en tul bordado y adornado con apliques florales, el vestido combina textura y romanticismo. Además, cuenta con un corset de escote corazón que define la parte superior, mientras que los bordados transparentes permiten vislumbres sutiles de la piel, equilibrando sensualidad y delicadeza.
Completando su look, un velo largo de tul liviano enmarca la silueta sin restar protagonismo al vestido, y un ramo de flores blancas y verdes refuerza la estética natural y elegante de la producción. En cuanto al maquillaje, Ruggeri eligió un acabado luminoso que acentúa su mirada y labios en tonos neutros. Su peinado, suelto con ondas suaves y raya al medio, añade frescura y sofisticación.
Cada detalle del estilismo fue diseñado para realzar la figura de Ruggeri, presentando una imagen de novia segura y elegante. Esta producción celebra la moda de autor y la creatividad en el ámbito nupcial.