Lando Norris se quedó con la Pole Position del Gran Premio de México

Lando Norris, piloto de McLaren, se adjudicó la pole position para el Gran Premio de Ciudad de México, reavivando sus posibilidades en la lucha por el título mundial. La carrera del británico se vio favorecida por las desfortunas de su compañero Oscar Piastri y de Max Verstappen durante las calificaciones.

El campeonato está liderado por Piastri con 346 puntos, seguido de cerca por Norris con 332 y Verstappen, más rezagado, con 306 puntos. Tras una segunda mitad de temporada destacada, el neerlandés ha logrado recortar más de 70 puntos, lo que añade presión a Piastri en el tramo final del campeonato.

Piastri, quien parecía tener el título asegurado, enfrentó dificultades al apenas clasificar a la Q3. Por su parte, Norris, quien durante la temporada ha estado bajo la sombra de Piastri, espera capitalizar la oportunidad y demostrar su valía como contendiente al campeonato.

En la grilla de salida, Norris será secundado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Su objetivo es sumar más puntos que sus rivales directos para acercarse al primer lugar del campeonato.

El inicio de la carrera será crucial, ya que la primera recta es la más larga del circuito, lo que podría resultar en la pérdida de su posición inicial. No obstante, Norris deberá concentrarse en mantener la calma y finalizar delante de Piastri si desea alzarse con el título.

Con cuatro carreras restantes en Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi, la temporada 2025 promete ser emocionante, con un total de 24 fechas programadas. Las próximas semanas serán decisivas en la búsqueda del campeonato.