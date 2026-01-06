Arranque de 2026: el dólar vuelve a poner a prueba al mercado y a la estrategia oficial

El dólar inició 2026 cerca del techo de la banda, con alta sensibilidad del mercado.

Las bandas cambiarias comenzaron a ajustarse automáticamente por inflación pasada.

El Tesoro vendió dólares para contener la cotización y afrontar vencimientos inmediatos.

El mercado de futuros mostró menor presión, con caída del interés abierto.

Las compras de reservas del BCRA serán acotadas y condicionadas por los flujos.

La falta de oferta genuina de dólares sigue siendo el principal desafío estructural.

El inicio de 2026 encuentra al mercado cambiario en una zona de alta sensibilidad. El tipo de cambio se mueve cerca de niveles que tensionan las expectativas, mientras la disponibilidad de dólares y el nivel de reservas vuelven a ocupar el centro del debate económico. Con nuevas reglas en vigencia desde los primeros días del año, la atención del mercado se concentra en una pregunta clave: si habrá oferta suficiente para descomprimir presiones sin convalidar un salto cambiario y qué herramientas activará el Gobierno si ese equilibrio no se logra.

Las primeras semanas del año aparecen como decisivas. De su evolución dependerá si el trimestre arranca bajo un escenario de relativa estabilidad, con reservas que se reconstruyen gradualmente, o si vuelve a ganar terreno la expectativa de devaluación. El margen es estrecho y la credibilidad del esquema cambiario enfrenta su primer test desde el día uno.

Uno de los cambios centrales es la nueva dinámica de las bandas cambiarias. Desde el viernes previo al inicio del año, el techo y el piso comenzaron a ajustarse automáticamente por la inflación pasada de noviembre (T-2), lo que ubicó los límites en $1.529,03 y $914,78, respectivamente. Este mecanismo inaugura una nueva etapa del programa económico, en la que el sendero del tipo de cambio queda formalmente atado a la evolución de los precios.

El problema es que el dólar se mueve cerca del techo de la banda, en un contexto donde la oferta de divisas sigue mostrando señales débiles. Así, el desafío no es solo operativo, sino también de expectativas. Las modificaciones anunciadas por el Banco Central a mediados de diciembre —que redefinieron el ritmo de ajuste de las bandas y el marco para la compra de reservas— no despejan por sí solas la incertidumbre. Con una oferta real limitada, el ancla principal pasa a ser la credibilidad del esquema.

En este tablero, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central vuelve a ser clave. Tras los anuncios de diciembre, el Tesoro revirtió su estrategia y pasó a vender dólares en el mercado oficial para contener la cotización, con un techo operativo cercano a los $1.450. Esa intervención implicó ventas netas hacia fin de año y redujo parcialmente los depósitos en dólares del sector público, aunque aún permiten cubrir una porción significativa de los vencimientos inmediatos.

La ingeniería financiera se completa con otras piezas: canjes de títulos entre el Tesoro y el BCRA, ingresos esperados por privatizaciones y la posibilidad de recurrir a un REPO de magnitud para cubrir eventuales faltantes. Ese conjunto de herramientas busca garantizar los pagos sin generar un shock cambiario, aunque al costo de seguir dependiendo de financiamiento financiero en el corto plazo.

El mercado de futuros aporta pistas relevantes. Hacia el cierre de diciembre se observó una caída significativa del interés abierto, lo que sugiere una reducción de la posición short del Banco Central y un alivio parcial de las presiones. Parte de la tensión de fin de mes respondió a factores operativos puntuales, como las restricciones que enfrentan los bancos para aumentar posiciones de contado, más que a un cambio estructural en la oferta de dólares.

La gran incógnita es si el Banco Central podrá volver a comprar reservas. La autoridad monetaria dejó en claro que solo lo hará si los flujos lo permiten y si se recupera la demanda de dinero. El objetivo declarado es intervenir de manera acotada, comprando una pequeña porción del volumen operado para evitar movimientos bruscos. En ese esquema, la señal pesa tanto como el monto.

Detrás de la coyuntura aparece el problema de fondo: la oferta de dólares sigue condicionada. La liquidación del agro es baja, la cuenta corriente volvió al déficit y el ingreso de divisas descansa, en buena medida, en la cuenta financiera. Los préstamos externos ganaron protagonismo como ancla de corto plazo, pero no resuelven el cuello de botella estructural.

Así, el futuro inmediato del dólar dependerá de un equilibrio delicado entre oferta, expectativas y credibilidad. Si la cuenta financiera acompaña y la oferta mejora, el tipo de cambio podría alejarse del techo de la banda. Si no, la tensión cambiaria seguirá funcionando como el principal termómetro del mercado en el arranque del año.