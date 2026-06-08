Confundieron a la figura de Irak con un terrorista y lo retuvieron 7 horas en Estados Unidos

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, una situación inesperada sacudió la previa del torneo. La Selección de Irak denunció que su principal figura, el delantero Aymen Hussein, fue retenido e interrogado durante casi siete horas por las autoridades migratorias estadounidenses al arribar al Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago junto al resto de la delegación.

Desde el entorno del combinado asiático calificaron el episodio como un trato injustificado y aseguraron que el futbolista fue sometido a extensos controles debido a una presunta confusión de identidad con otra persona que comparte su mismo nombre.

Una demora que encendió la polémica

De acuerdo con medios internacionales y fuentes vinculadas al deporte iraquí, Hussein permaneció retenido durante varias horas mientras las autoridades verificaban su identidad. Durante ese tiempo, integrantes de la delegación intentaron aclarar la situación para agilizar el procedimiento, aunque el delantero permaneció bajo investigación hasta que finalmente recibió autorización para ingresar al país.

El caso generó aún más controversia porque el atacante es una de las figuras más reconocidas del fútbol iraquí y el autor del gol que aseguró la clasificación de su selección al Mundial, certamen al que Irak regresa por primera vez en cuatro décadas.

No fue el único integrante afectado

El incidente no terminó con la liberación del futbolista. Según trascendió, el fotógrafo oficial del seleccionado, Talal Salah, fue sometido a controles aún más extensos y finalmente no recibió autorización para ingresar a Estados Unidos. El integrante de la delegación habría permanecido retenido durante más de diez horas antes de que se tomara la decisión definitiva.

La situación despertó preocupación dentro del entorno iraquí y reavivó el debate sobre los controles migratorios de cara a un evento que reunirá a miles de deportistas y aficionados de todo el mundo.

La reacción de Aymen Hussein

Tras superar el episodio y reunirse con el resto del plantel, Hussein decidió enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. A través de sus redes sociales compartió imágenes junto a sus compañeros y publicaciones con referencias religiosas, dejando en claro que el inconveniente había quedado atrás.

Sin embargo, el hecho tuvo una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron el trato recibido por el futbolista y expresaron su malestar por lo ocurrido en la previa de la Copa del Mundo.

Irak se enfoca en el desafío mundialista

Más allá de la polémica, la selección iraquí intenta mantener la concentración en el aspecto deportivo. El equipo llega al Mundial con buenas sensaciones tras igualar 1-1 frente a España en un amistoso preparatorio y completar los últimos ajustes antes de su debut.

La selección asiática integrará el Grupo I y afrontará un exigente camino en la fase inicial del torneo, donde deberá medirse con rivales de gran jerarquía internacional.

El calendario de Irak en el Mundial 2026

16 de junio: Irak vs. Noruega.

22 de junio: Francia vs. Irak.

26 de junio: Senegal vs. Irak.

Mientras el equipo termina su preparación, la controversia ocurrida en Chicago continúa generando repercusiones y se transformó en uno de los temas más comentados en la antesala de la Copa del Mundo.