Un día como hoy en la historia

Un 3 de abril del año 1905, en el barrio de la Boca, Buenos Aires, los adolescentes Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Sana, Teodoro Farenga y Juan Antonio Farenga fundaban el Club Atlético Boca Juniors, el cual se convertiría en uno de los equipos de fútbol más importantes de Argentina y con el correr del tiempo, del mundo entero. Jugaron su primer partido pocos días después, el 21 de abril, contra el club Mariano Moreno, ganando por 4 a 0. Ese mismo año, el equipo comenzó a participar en las ligas menores, y en 1913 debutó en la Primera División. Durante la década de 1920, Boca Juniors se consagró ganador de seis campeonatos, volviéndose altamente popular entre los porteños amantes del fútbol. En más de un siglo de historia, el exitoso y popular equipo obtuvo 18 títulos internacionales al igual que el Milan y el Real Madrid, entre ellos, 6 copas Libertadores en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007, y 3 copas Intercontinentales en 1977, 2000 y 2003, sumados a sus más de 40 títulos nacionales. El club contó con la presencia de grandes figuras del fútbol argentino y mundial como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Martín Palermo, entre muchos otros.

Su mítico estadio es conocido mundialmente con el nombre de "La Bombonera" debido a que su forma se asemeja a una caja de bombones y es considerado como uno de los templos del fútbol mundial por su particular acústica que produce la cercanía con los simpatizantes y el diseño de sus tribunas. El año pasado, la revista inglesa de fútbol Four Four Two lo posicionó en el número uno en el ránking de los mejores estadios del mundo.