Lo que mal comienza, mal acaba: Brigadier López no tendrá cloacas

Castellano creyó que estaba descubriendo "el agujero del mate" con la forma de ejecutar la obra, evidentemente no fue la mejor manera, pese a que siempre se auto halagó de esta modalidad. OTRO FRACASO MÁS

El Dr. Fruttero, fiscal municipal, afirmó que “la ordenanza no es susceptible de interpretación, no tiene huecos que puedan ser interpretados. Preveía que, para su ejecución, era una condición necesaria el pago del 80% de las liquidaciones de la variante de pago anticipado”.

“Lo que no dice la ordenanza, según lo manifestó el concejal Menossi, es cuándo vencería ese plazo. Pero, en un artículo, establece un pago en diez cuotas de la variante de pago anticipado. Por eso, vencida la última cuota, que es lo que sucedió a fines de octubre, no se puede ejecutar la obra si no se cumplió con el porcentaje”, explicó.

“Hay que ser respetuoso de la legalidad”, agregó el fiscal municipal. “Son circunstancias que no son habituales en la obra pública”, dijo Fruttero. Y comentó que hoy en día hay que ser creativos en las normas teniendo en cuenta este contexto económico complejo.



Debido a lo explicado, finalmente se cayó la obra de cloacas y pavimento en el barrio Brigadier López. Como consecuencia, comenzarán el proceso de devolución del dinero a los vecinos que realizaron el correspondiente pago de las cuotas. Por su parte, los concejales Hugo Menossi de Cambiemos y Jorge Muriel del PJ brindaron su punto de vista. Sin embargo, quedó sin efecto la ordenanza.

Fuente: Radio Rafaela