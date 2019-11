Ingeniero Ricotti, Mandrile lo hace quedar muy mal y avala las sospechas que pesan sobre usted

La actitud patoteril del Gerente de la "vidriosa" Cooperativa COSPAVC, no hacen más que avalar las sospechas que pesan sobre Daniel Ricotti, que en las próximas horas seguramente asumirá un cargo en el gabinete del Gobernador electo Omar Perotti

Sin lugar a dudas la actitud de Mandrile es digna del repudio de toda la sociedad y de los Concejales en particular.

Lo que hizo el Gerente de la Cooperativa COSPAVC fue directamente patoteril, atacando en todo momento al Concejal Leonardo Viotti y demostrando que las sospechas que pesan sobre las funciones de la Cooperativa y sobre el Ingeniero Daniel Ricotti son dignas de un mayor analisis y por que no de una investigación judicial.

Concurrir a la "casa del peublo" de los rafaelinos que es el Concejo Municipal haciéndose el "machito" en vez de dar las explicaciones que todos tenemos derecho a recibir por las dudas de una falta o por que no de un delito cometido por Daniel Ricotti, es un verdadero bochorno.

Mandrile debe entender que en la vida las cuestiones no se resuelven a los "sopapos" y que se debe ajustar a derecho, quizá no entendió que el llamado al Concejo Municipal fue la medida previa a la denuncia penal que el Concejal Leonardo Viotti debe realizar, ya que si tiene la más mínima duda de un delito cometido por Daniel Ricotti, como funcionario público no le queda otra cosa que efectuar la correspondiente presentación antes las autoridades judiciales.

Lo más llamativo de esto es el silencio casi "cómplice" de Daniel Ricotti, que no hace otra cosa que dar por ciertas las sospechas que se tiene.

Hay que respetar las instituciones y no permitir el menoscabo de las mismas y la manera de hacerlas respetar es denunciando las sospechas que se tienen sobre Daniel Ricotti.

Es hora que algunos funcionarios públicos entiendan que rendir cuentas es un sano acto de la democracia.

Tenemos que saber qué servicios prestó esta cooperativa de manera privada al ingeniero Ricotti, caso contrario, tendríamos que caer en la triste realidad que el funcionario algo esconde, algo guarda, algo no quiere decir y no quiere que se sepa.

Diga algo Ingeniero Ricotti