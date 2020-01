Aníbal Fernández arremetió contra Mauricio Macri en las redes sociales

El ex jefe de Gabinete tildó de "mamerto" e "imbécil" al ex presidente de la Nación.

Aníbal Fernández, en su cuenta oficial de Twitter, tildó de “imbécil y mamerto” al expresidente Mauricio Macri. El miércoles por la mañana, el e xjefe de Gabinete, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner emitió un ofensivo comentario, que se hizo viral en las redes sociales. “Me quedé cortito con la calificación del mamerto que fue presidente. Se nota que los años me hacen más benévolo! Un señor que en su condición de presidente lleva a la mitad de los chicos a la pobreza, es un imbécil, sin lugar a dudas”, reza el tuit.

Fernández siempre se muestra activo en su cuenta y, por lo general, emite comentarios negativos en contra del Gobierno anterior. Además, suele tener fuertes cruces con otros políticos y algunos periodistas, donde intercambian sus puntos de vista. El último conflicto fue con Eduardo Feinmann, comunicador que suele ser polémico por escribir sin filtro en las redes sociales.

La disputa con Feinmann tuvo como tema central la revocación de la prisión preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el Memorandum con Irán. Esta cuestión está muy en boga, tras el estreno del documental sobre el caso Nisman en la plataforma Netflix. “Sigue el camino de la impunidad para la Presidente del Senado. Pero sigue procesada. Sin prisión preventiva, NO SIGNIFICA INOCENTE”, argumentó el periodista.

El exjefe de Gabinete, por su parte, siguió el hilo y le contestó. “Doctor Feinmann… El status de inocencia, lo garantiza la Constitución Nacional hasta el dictado de una sentencia de condena pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿No lo sabe?”, le explicó al reconocido conductor de radio y televisión. La muerte de Nisman volvió a estar en el centro de la escena, sobre todo, la falta de pruebas certeras de lo ocurrido en el atentado a la AMIA.

Fernández no solo arremetió contra el periodista, también mencionó a Mauricio Macri en otro tuit por la crisis económica que atraviesa el país. El ex funcionario le echó toda la culpa a la gestión de Cambiemos, que en este momento es la nueva oposición. No solo lo trató de “mamerto”, sino que fue más allá con su insulto y lo calificó de “imbécil”, generando mucha polémica.

Con información de www.elintransigente.com