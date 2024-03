Reconocimiento de la Cámara de Diputados para mujeres destacadas

"Es un caleidoscopio de nuestra provincia y de diferentes trayectorias" advirtió Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados al saludar a las mujeres santafesinas destacadas este año en su lucha por los derechos de las mujeres. El reconocimiento que viene haciendo año a año la Cámara Baja tuvo este año -por primera vez- a una mujer encabezando el cuerpo. "Acá hay mujeres con fortaleza que merecen ser distinguidas" añadió la socialista que ponderó el trabajo de selección realizada por la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad que encabeza la justicialista Alejandra Rodenas.

Recinto colmado, barras colmadas para la entrega de la veintena de reconocimientos sugeridos por los propios legisladores: dirigentes de distintos ámbitos, científicas, profesionales, dirigentes sociales, gremialistas y directivas de entidades -una a una- fueron buscando el respectivo diploma con la explicación del locutor.

La emotiva sesión tuvo además de García, breves palabras de Rodenas y de la vicegobernadora, Gisela Scaglia, invitada especial al acto.

Rodenas destacó las historias de vidas y la puesta en valor de ellas que se hizo en el acto, admitiendo que en el movimiento de mujeres nadie puede arrogarse la representación total. Además entendió que el acto es un mensaje a favor de la solidaridad, el diálogo y el encuentro.

Scaglia les agradeció a las mujeres la solidaridad para con el gobierno provincial en estos momentos complicados. "Gracias porque estuvieron allí" les señaló para luego resaltar que "sin ustedes, Santa Fe no es la provincia que es ". La vicegobernadora destacó la tarea de esas mujeres "que nos hacen ser una provincia grande y nos hacen sentir el orgullo de ser santafesinos". También admitió que son muchas las mujeres que tienen trabajo y que no atraviesan situaciones de violencia como sí les ocurre a otras muchas. Luego, García les agradeció la presencia, se disculpó con no haber invitado a Alicia Gutiérrez, legisladora que bregó para que la Cámara año a año reconociera el trabajo de las mujeres.

En esta ocasión, fueron recibiendo el reconocimiento Isabel Mac Donald (post morten), Susana Stochero, María Amalia Lucca, Nadia Fink; María Soledad Aramendi, Ivana Victoria Taborda, María Herminia Rabasedas, Juana Rodríguez, Noemí Berros, María Celeste Ortega, Stella Maris Kennes, María Gisela Ferreghini, Lidia Sartoris Ángeli, Irene Delfino, Ana María Deambrosi, Graciela Brondino, Betina Zubeldía, Carolina Cristinziano, Stella Maris Celestino, Alicia Perna y Araceli Díaz.

También la Asociación Civil de Hockey de Mujeres Amateur Rosario y la Corriente Clasista y Combativa. Solo Celestino y Fink no pudieron estar presentes en la ceremonia que terminó con la foto de las mujeres reconocidas y los legisladores presentes en el acto.

