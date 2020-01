Margarita Stolbizer: “Los partidos se han convertido en máquinas electorales”

Este miércoles por la noche, la actual presidenta del partido GEN, Margarita Stolbizer, estuvo presente en la noche de América TV. Durante la transmisión del programa que conduce Paulo Vilouta, la dirigente se refirió a la situación social que actualmente vive el país e hizo una serie de reflexiones vinculadas al futuro de la política nacional.

En primer lugar, Stolbizer se refirió al lugar que actualmente ocupa en el escenario nacional. Al respecto expresó: “Yo sigo estando, sigo teniendo aspiraciones, quiero trabajar por un país mejor.” Luego agregó: “Mi aspiración tiene que ver con tratar de ver un país distinto. Cuando me ha tocado estar en una función pública he estado y no le he escapado a las responsabilidades.”

En paralelo, criticó a aquellos dirigentes políticos que solo se ocupan de alcanzar cargos públicos y no piensan en la función que ocupan. Sobre este punto precisó: “Es una desviación de la política creer que solamente la pelea por el cargo es lo que nos hace ser políticos. La disputa por el cargo termina siendo más importante que la función que se puede ejercer.”

A su vez, la actual dirigente del GEN apuntó contra la lógica electoral de la clase política. “Los partidos se han convertido en máquinas electorales”, señaló la ex diputada nacional. Luego agregó: “Parece que solamente sirven para promover candidaturas y el partido político tiene que cumplir esa tarea de intermediación en lo social.”

Finalmente les dedicó unas palabras a las futuras generaciones en la política. “Es muy importante promover a la gente más joven”, dijo Stolbizer. “Creo que a veces los más grandes terminamos convirtiéndonos en tapones que impedimos la promoción de nuevas generaciones que vienen con menos prejuicios, menos vicios y más formación y capacitación que nosotros”, sentenció la ex funcionaria.

Con información de www.elintransigente.com