El INADI repudió las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto

“Transitamos un momento delicado del país, con niveles récord de pobreza, como para poder tomar como ingenuas las declaraciones del ex senador Miguel Ángel Pichetto sobre personas inmigrantes en nuestro país”. Así arranca el primer comunicado del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) bajo la gestión de Victoria Donda para repudiar las declaraciones del ex compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

En una entrevista radial, Pichetto se había referido a que el conurbano bonaerense “muestra que somos el ajuste de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”, cuyos ciudadanos “demandan salud pública, alimentos, planes y AUH”.

El comunicado del INADI sostuvo: “La Argentina que estamos intentando re-construir necesita de todxs para poder salir adelante con políticas de inclusión y no con declaraciones racistas que no enfrentan la situación de manera seria y sincera. Las personalidades políticas que hacen aseveraciones sobre grupos étnicos de la población fomentan la exclusión social y la violencia injustificada; no pueden desconocer su impacto social y político. Son precisamente esas mismas personas quienes deben conocer mejor que nadie y tener en cuenta que el suelo argentino está habitado por sociedades plurales y multiétnicas desde hace decenas de años y que eso es precisamente lo que enriquece a nuestra Nación, y no lo que la perturba”.

Y agrega que “en nombre del falso nacionalismo se han cometido crímenes atroces que recuerdan a los peores años de la democracia y a las persecuciones típicas de la dictadura a quienes son y piensan distinto. Son las políticas sociales, de inclusión y solidaridad, las que solucionarán los dilemas actuales en materia inmigratoria”.

Para concluir: “Desde el INADI bogamos por un Estado activo en la generación y el reconocimiento del empleo digno, el cumplimiento de las garantías constitucionales vigentes y de las leyes que promueven la libre circulación de personas en el continente y en el mundo. Reafirmamos en este comunicado nuestra solidaridad y apoyo al pueblo senegalés, boliviano, paraguayo, peruano y venezolano, y a todas aquellas personas que eligen construir una Argentina inclusiva, digna y solidaria”.

En sus declaraciones, Pichetto volvió a criticar a la Iglesia por los relevamientos sociales que realizó y difundió durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri. En este sentido, y en el marco de una entrevista radial, afirmó que “los curas han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera”.

“Hay exageraciones en el país. Creo que hay problemas, dificultades y una pobreza estructural, pero hambre famélico como para andar repartiendo vales por todos lados...”, aseguró Pichetto, en referencia a la tarjeta alimentaria que distribuye el gobierno nacional dentro del programa Argentina contra el Hambre.

“No creo que un vale de comida pueda generar una reactivación económica; entre la (Conferencia) Episcopal y los curas que han exagerado en la Argentina, y han puesto el hambre famélico como bandera, es una derrota fenomenal para este país, y después quieren hacer una misa superando la grieta cuando ellos fueron parte de la grieta”, cuestionó.

Por otro lado, el dirigente peronista también criticó la política internacional del presidente Alberto Fernández: “Seguimos en el mundo oscuro bolivariano”, señaló, y agregó: “(El canciller) Felipe Solá tiene una visión más realista, más pragmática, pero siguen gravitando las ideas del mundo bolivariano, hemos recibido a su embajadora y lo tenemos a Evo (Morales) haciendo política alegremente en la Argentina. Yo nunca lo hubiera recibido, ¡quedate en Cuba, viejo! Para mí es un elemento complejo y México se lo sacó de encima".

