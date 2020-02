La experiencia paranormal de Mónica Farro en medio de una obra: “Algo me rozó el brazo”

Mónica Farro se encuentra en Mar del Plata participando de la obra “20 Millones” en el Teatro Astral de esa ciudad. Entre sus compañeros se encuentran Carmen Barbieri, Sol Pérez, Marcelo de Bellis y Sebastián Almada. La temporada venía siendo intensa a causa de su pelea con Sol Pérez, y en los últimos días ocurrió algo que la volvió a dejar en el centro de la escena.

Según declaró, en la función del martes la modelo y vedette habría sido protagonista de una experiencia paranormal en medio del escenario. Así lo explicó entrevistada por Intrusos: “Estaba en la escena donde salgo con la pistola, casualmente en la misma escena donde me descompensé. Y de repente me hace un frío en el brazo, algo me roza el brazo y al lado de Sebastián (Almada) me aparece algo blanco parado, que no tenía forma de nada. Era como una nube con forma de cuerpo”

Pero además Mónica Farro aseguró que esta no es la primera vez que le ocurrió algo similar en ese teatro: “Pasa lo de los pestillos, de las puertas pasa lo de las puertas que se mueven… me tiene muy asustada”.

Hace algunas semanas, justamente en la escena en la que habría visto a la extraña figura, Mónica Farro se desvaneció y la obra se interrumpió por unos minutos. Así lo explicó ella después en Instagram: “Yo estoy bien, entiendo que el cuerpo a veces reacciona de formas que uno no controla y es lamentable que pase donde pasó, pero por suerte todo continuó, nada se suspendió, el respeto a la gente y a mis compañeros siempre está desde mí”